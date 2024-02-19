Как предотвратить дефицит железа: это несколько важных продуктов в вашем рационе

Важное значение для человеческого организма имеет железо, подчеркнула доктор медицинских наук и диетолог Елена Игнатикова. Она призывает обращать внимание на признаки дефицита железа и способы его предотвращения.
Слабость, повышенная утомляемость, и чувствительность к физическим нагрузкам могут свидетельствовать о недостатке железа в организме, отмечает Игнатикова. Головокружения, головные боли, бледность кожи и ломкость волос и ногтей также могут указывать на проблемы с железом.
Для профилактики дефицита железа врач рекомендует включить в рацион определенные продукты. Говядина, благодаря высокому содержанию железа и животного белка, является отличным источником питательных веществ. Однако важно также помнить о других витаминах и элементах, необходимых для усвоения железа.
Витамин С, содержащийся в квашеной капусте, цитрусовых и яблоках, способствует лучшему усвоению железа. Игнатикова отмечает, что продукты, богатые танинами, такие как чай, кофе и шоколад, могут затруднять усвоение железа. Поэтому важно соблюдать баланс и включать в рацион все необходимые компоненты для поддержания здоровья.
Чтобы сохранить их работоспособность, хозяйки часто обращаются к лимонной кислоте. Однако, возникают вопросы: как определить дозировку и куда правильно добавить?