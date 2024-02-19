Полезный напиток: кофе способствует предотвращению развития рака кишечника

Учёные из Нидерландов и Франции исследовали влияние кофе на профилактику рака кишечника

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В медицинском издании IJC появились результаты исследования нидерландских и французских учёных, доказавшие, что кофе защищает пациентов с колоректальным раком от метастазов и рецидивов после хирургического вмешательства.

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В ходе эксперимента были проанализированы показатели 1 719 пациентов с онкологией толстой и прямой кишки. Сравнив данные о потреблении кофе за шесть лет учёные сделали вывод, что люди, выпивающие более четырёх чашек кофе ежедневно, имели значительно меньший риск рецидива колоректального рака по сравнению с теми, кто употреблял менее двух чашек.

Также учёные выявили связь между количеством потребляемого бодрящего напитка и смертностью. Оптимальной дозой, продлевающей жизнь, оказалось употребление 3-5 чашек кофе ежедневно. Те, кто пил по четыре чашки кофе каждый день, показывали лучшие результаты.

"Потребление кофе может быть связано с низкой угрозой рецидива колоректального рака и смертности от других причин", — резюмировали авторы исследования.

Многочисленные исследования доказывают, что кофе повышает бодрость и концентрацию внимания, снижает риск развития диабета, ускоряет метаболизм, улучшает настроение, борется с "плохим" холестерином, обладает антиоксидантной активностью и полезен для сердечно-сосудистой системы. Однако во всём следует соблюдать норму. Медики предупреждают, что употребление более 700 мг кофеина в день (5-8 чашек по 150 мл черного молотого кофе) провоцирует вывод кальция и магния из организма.