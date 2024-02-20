Эффективные принципы, чтобы высыпаться и быть бодрым

Как пользоваться формулой идеального времени для сна

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эффективный подход к оптимизации сна, учитывающий циклы сна человека, помогает успешно высыпаться. При понимании своих циклов сна и оптимального времени для укладывания затем, при просыпании, вы будете более бодрым и отдохнувшим.

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Формула, которой необходимо придерживаться, предлагает определить время отхода ко сну, т.е. вычитая из времени подъёма определённый промежуток времени.

К примеру, если нужно встать в 6:30 утра, оптимальное время отхода ко сну будет либо 23:00, либо 00:30, чтобы совпасть с циклами сна и проснуться свежим.

Этот метод основан на основании того, что циклы сна длятся примерно 90 минут, и просыпаться легче и приятнее на конец цикла, а не в его середине. Однако стоит помнить, что индивидуальные потребности в сне могут различаться, и каждому человеку может подойти своё оптимальное время для отхода ко сну.

Если человеку сложно определить свои циклы сна или улучшить его качество, всегда рекомендуется обратиться к специалисту по сну или врачу для получения индивидуальных рекомендаций.