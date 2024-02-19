Диетолог рассказала, как сделать волосы красивыми. Достаточно включить в свой рацион эти продукты

Диетолог Шахова рекомендует есть манго и шпинат для здоровья волос

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В комментарии для Pravda.Ru диетолог Марина Шахова рассказала о том, какие продукты стоит употреблять, чтобы сохранить красоту волос.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт отметила, что для поддержания здоровья волос рекомендуется употреблять продукты, богатые витаминами и минералами, такими как

омега-3,

жирные кислоты,

витамины группы В,

витамин Е,

цинк

и железо.

Некоторые полезные продукты для улучшения внешнего состояния волос включают орехи и семена, рыбу, бобовые, овощи и фрукты, яйца, молочные продукты и зеленые овощи, рассказала Марина Шахова.

Диетолог поделилась, что витамины, особенно полезные для здоровья волос, включают витамины группы В (Biotin, B5, B6), витамин Е и витамин С, они помогают улучшить структуру волос, способствуют их росту, предотвращают ломкость и секущиеся концы.

"Витамин А имеет важное значение для здоровья кожи головы и волос. Он способствует производству себума, естественного масла, которое поддерживает влагу в коже головы, предотвращая ее сухость и перхоть. Витамин А также необходим для роста и поддержания здоровья волос. Хорошие источники витамина А включают морковь, тыкву, сладкий картофель, шпинат и манго” — рассказала Марина Шахова.

Для предотвращения ломкости волос необходимо употреблять продукты, богатые белком, железом, цинком и омега-3 жирными кислотами — отметила диетолог. Также она сказала, что белок является основой структуры волос, поэтому важно употреблять продукты, такие как мясо, рыба, яйца, орехи и бобовые. Железо помогает волосам быть крепкими и здоровыми, источниками железа являются мясо, зеленые овощи и обогащенные злаки, а цинк способствует росту и восстановлению волос и содержится в орехах, семенах, морепродуктах и злаках, поделилась эксперт.

Эксперт рекомендует для улучшения состояния волос и предотвращения их выпадения следует избегать продуктов, богатых сахаром, жирной и обработанной пищей. Высокий уровень сахара может приводить к воспалению и повреждению фолликулов волос, что может способствовать их выпадению, также важно ограничить потребление алкоголя и курение, так как эти факторы негативно влияют на здоровье волос и кожи головы, рассказала диетолог.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС 🥑 ГОТОВЫЙ РАЦИОН НА ДЕНЬ + СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ 🌴 POLI NA PALME