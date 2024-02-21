Диетолог Кабанов рассказал, что нельзя пить на завтрак

Какие напитки нельзя пить натощак

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все знают, что завтрак очень важен, ведь именно от того, что мы съедим утром, зависит, будем ли мы бодры и продуктивны в течение дня. Обычно диетологи советуют есть на завтрак каши, овощи и белки, исключая при этом выпечку, консервы и сладкое. Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов рассказал читателям Pravda.Ru, с каких напитков точно не стоит начинать свой день.

Фото: "Juicing" by bertholf is licensed under CC BY 2.0.

Сок, особенно сок цитрусовых.

Точно не стоит делать первый глоток утром свежевыжатого, а тем более пакетированного сока. Сок цитрусовых, как и сами цитрусовые — серьёзный раздражитель ЖКТ. Слишком кислый продукт, который вам точно противопоказан натощак. Также в любом соке, особенно пакетированном, слишком много сахара.

"Сахара мы потребляем слишком много, провоцируя хронические заболевания сердца и сосудов, диабет, ожирение. Кроме того, сок, даже свежевыжатый, теряет ту необходимую составляющую для работы ЖКТ, как клетчатка. Лучше съесть фрукт целиком, но, конечно, совместно с другими продуктами, которые вы потребляете на завтрак", — отмечает диетолог.

Сладкие газированные напитки.

Вред тот же — сахар. Не стоит начинать день с такого резкого подъёма уровня сахара в крови. Тем более, что в в стакане колы, например, уже будет содержаться почти суточная норма потребления сахара. Не говоря уже о вреде таких напитков для желудка.

Кофе.

Если в целом вы и ваш желудок привыкли к утреннему кофе, то всё нормально. При ощущениях дискомфорта после утренней чашечки лучше сократить концентрацию бодрящего напитка или всё-таки подумать о смене привычки. Точно не стоит перебарщивать с сахаром и молоком в кофе. Сахар мы и так потребляем в избытке. А жирные сливки или молоко содержат слишком много насыщенных жиров.

Что лучше ПИТЬ НА ЗАВТРАК?