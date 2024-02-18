Шокирующие цифры: как рак атакует наших детей и что делать?

Департамент здравоохранения: в Тюменской области на учете с онкологией состоят 410 детей

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В честь Международного дня детей, больных раком, Всемирная организация здравоохранения предоставила данные, по которым ежегодно в мире около 215 тысяч детей моложе 15 лет сталкиваются с этим недугом. В России число детей с онкологическими заболеваниями превышает 25 тысяч. В Тюменской области, согласно статистике канцер-регистра, каждый год обнаруживается около 40 детей с различными видами рака, а общее количество зарегистрированных детей с раком к концу 2023 года составляет 410 человек.

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Самыми распространенными видами онкологических заболеваний у детей в области являются новообразования лимфоидной и кроветворной системы, составляющие 46% от общего числа случаев. В меньшей степени встречаются опухоли головного мозга, почек, соединительной и других мягких тканей, костей. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Причины онкологических заболеваний у детей остаются неоднозначными, однако ученые выделяют генетическую предрасположенность, нарушения внутриутробного развития и неблагоприятное воздействие окружающей среды среди основных факторов риска.