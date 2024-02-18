В честь Международного дня детей, больных раком, Всемирная организация здравоохранения предоставила данные, по которым ежегодно в мире около 215 тысяч детей моложе 15 лет сталкиваются с этим недугом. В России число детей с онкологическими заболеваниями превышает 25 тысяч. В Тюменской области, согласно статистике канцер-регистра, каждый год обнаруживается около 40 детей с различными видами рака, а общее количество зарегистрированных детей с раком к концу 2023 года составляет 410 человек.
Самыми распространенными видами онкологических заболеваний у детей в области являются новообразования лимфоидной и кроветворной системы, составляющие 46% от общего числа случаев. В меньшей степени встречаются опухоли головного мозга, почек, соединительной и других мягких тканей, костей. Об этом сообщает Megatyumen.ru.
Причины онкологических заболеваний у детей остаются неоднозначными, однако ученые выделяют генетическую предрасположенность, нарушения внутриутробного развития и неблагоприятное воздействие окружающей среды среди основных факторов риска.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.