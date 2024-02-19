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Гастроэзофагеальный рефлюкс и ГПОД: риски и рекомендации врача-гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Халиль заявил, что грыжа пищевода способна привести к предраку

1:00
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Милана Халиль предостерегает, что грыжа пищевода может привести к развитию предраковых изменений в пищеводе, подчеркивая необходимость обращения к специалисту при любых симптомах.

Гастроэнтеролог Халиль заявил, что грыжа пищевода способна привести к предраку
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) — это перемещение внутренних органов из брюшной полости в грудную полость. Такое состояние чаще встречается у людей старше 50 лет из-за естественного старения тканей. ГПОД часто сопровождается гастроэзофагеальным рефлюксом, поэтому важно обращать внимание на симптомы, такие как изжога, отрыжка, а также дискомфорт в области живота и за грудиной.

Без адекватного лечения это состояние может прогрессировать к предраковому состоянию пищевода. Для снижения риска развития ГПОД рекомендуется вести здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание, контроль веса, регулярные физические упражнения и избегание факторов, которые могут увеличить внутрибрюшное давление.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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