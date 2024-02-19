Всеми любимый "бодрящий коктейль": врач запретил россиянам употреблять данный напиток

Врач Умнов заявил, что нельзя смешивать кофе с коньяком

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Умнов настоятельно рекомендует избегать смешивания кофе с алкоголем, такими как коньяк или виски. По его мнению, одновременное потребление этих напитков может увеличить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем, таких как мерцательная аритмия, сердечно-сосудистая недостаточность и другие заболевания.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Совместное воздействие кофеина и этанола может вызвать сильные сосудистые спазмы, повышая вероятность инфаркта, гипертонии, почечной недостаточности и расстройств желудка. Поэтому важно помнить о своем здоровье и воздерживаться от сочетания этих двух мощных напитков.