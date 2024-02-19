Как узнать о том, что у вашего пузожителя проблемы с животиком? Рекомендации врача-педиатра

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Педиатр Шаракшинова рассказали, как распознать расстройство ЖКТ у ребенка

1:11
Здоровье

У маленьких детей часто возникают проблемы с запором, вызванные различными причинами. Тем не менее, избавиться от этой проблемы вполне возможно. Такое утверждение сделала врач-педиатр Оксана Шаракшинова.

Педиатр Шаракшинова рассказали, как распознать расстройство ЖКТ у ребенка
Фото: Openverse by Double--M is licensed under CC BY 2.0

Оксана Шаракшинова отметила, что у детей младшего возраста запор может быть связан с неправильным рационом матери, недостаточным употреблением жидкости, быстрым переходом на искусственное вскармливание, дисбактериозом кишечника, аллергией на определенные продукты, такие как молоко, глютен и соя, а также с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта.

Если у ребенка возникли проблемы с дефекацией, то не следует пытаться лечить их самостоятельно. Педиатр рекомендует обратиться к специалисту, который сможет провести комплексное обследование.

Что касается лечения запора у детей младшего возраста, здесь необходимо применять комплексный подход. Оксана Шаракшинова отмечает, что лечение этого состояния включает в себя коррекцию рациона, поддержание оптимального уровня жидкости в организме, физические упражнения, физиотерапию, применение лекарственных препаратов и формирование рефлекса дефекации.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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