Как узнать о том, что у вашего пузожителя проблемы с животиком? Рекомендации врача-педиатра

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Педиатр Шаракшинова рассказали, как распознать расстройство ЖКТ у ребенка

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У маленьких детей часто возникают проблемы с запором, вызванные различными причинами. Тем не менее, избавиться от этой проблемы вполне возможно. Такое утверждение сделала врач-педиатр Оксана Шаракшинова.

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Оксана Шаракшинова отметила, что у детей младшего возраста запор может быть связан с неправильным рационом матери, недостаточным употреблением жидкости, быстрым переходом на искусственное вскармливание, дисбактериозом кишечника, аллергией на определенные продукты, такие как молоко, глютен и соя, а также с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта.

Если у ребенка возникли проблемы с дефекацией, то не следует пытаться лечить их самостоятельно. Педиатр рекомендует обратиться к специалисту, который сможет провести комплексное обследование.

Что касается лечения запора у детей младшего возраста, здесь необходимо применять комплексный подход. Оксана Шаракшинова отмечает, что лечение этого состояния включает в себя коррекцию рациона, поддержание оптимального уровня жидкости в организме, физические упражнения, физиотерапию, применение лекарственных препаратов и формирование рефлекса дефекации.