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Физическая активность дает иммунитет к сахару? Ответ врача

Врачи заявили, что физическая активность не защищает сердце от сахара

1:08
Здоровье

Потребление более двух напитков с добавленным сахаром в неделю увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Даже у тех, кто поддерживает отличную физическую форму, чрезмерное употребление газировок и лимонадов повышает риск для сердечно-сосудистой системы.

Врачи заявили, что физическая активность не защищает сердце от сахара
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Эти данные основаны на анализе информации о более чем 100 тысячах человек за период свыше 30 лет. Употребление напитков с искусственными подсластителями не оказывало влияния на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отмечают, что физическая активность благоприятно влияет на сердечную функцию, однако не способна полностью компенсировать отрицательные последствия употребления избыточного количества сахара. Врачи подчеркивают, что чрезмерное потребление сахара может повысить уровень жиров в крови, что способствует развитию атеросклероза и увеличивает риск инсультов и инфарктов, даже при нормальном уровне холестерина.

Поэтому важно следить за питанием и отдавать предпочтение здоровым продуктам, чтобы снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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