Физическая активность дает иммунитет к сахару? Ответ врача

Потребление более двух напитков с добавленным сахаром в неделю увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Даже у тех, кто поддерживает отличную физическую форму, чрезмерное употребление газировок и лимонадов повышает риск для сердечно-сосудистой системы.
Эти данные основаны на анализе информации о более чем 100 тысячах человек за период свыше 30 лет. Употребление напитков с искусственными подсластителями не оказывало влияния на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые отмечают, что физическая активность благоприятно влияет на сердечную функцию, однако не способна полностью компенсировать отрицательные последствия употребления избыточного количества сахара. Врачи подчеркивают, что чрезмерное потребление сахара может повысить уровень жиров в крови, что способствует развитию атеросклероза и увеличивает риск инсультов и инфарктов, даже при нормальном уровне холестерина.
Поэтому важно следить за питанием и отдавать предпочтение здоровым продуктам, чтобы снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.