Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост картошки с вдохновением: подкормка дрожжами для богатого урожая!
США поможет Украине в кредит
Секрет урожайного картофеля: гармония с горохом в посадке
Лучшие фены для волос
Неисправности, которые не хотят ремонтировать на автосервисах: почему мастера отказываются от определенных видов работ
Избавляемся от черных пятен на светлой обуви: 4 копеечных средства эффективной очистки
Воздушные оладушки на кефире: секрет идеальных пропорций и вкуснейшего соуса
Хуситы обзавелись подводными беспилотниками
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Как повысить уровень гемоглобина: секреты правильного питания при анемии

Врач Селезнева заявила, что анемию могут вызвать неправильное питание или заболевания

1:12
Здоровье

Анемия характеризуется недостаточным уровнем гемоглобина в организме, что приводит к недостатку кислорода, необходимого для производства энергии. Это может привести к тому, что клетки начинают испытывать недостаток кислорода, что, по словам диетолога Татьяны Селезневой, может быть сравнено с ощущением "задыхания".

Врач Селезнева заявила, что анемию могут вызвать неправильное питание или заболевания
Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

Она также отмечает, что анемия сопровождается общим ослаблением организма, плохим настроением и желанием постоянно отдыхать из-за недостатка энергии. Кроме того, иммунитет становится менее эффективным. При подозрении на анемию важно выявить ее причину. Такие причины могут включать неправильное питание или наличие различных заболеваний.

Факторами, способствующими развитию анемии, могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, диабет, внутренние кровотечения, а также гинекологические заболевания. Лечение анемии требует медицинского вмешательства и консультации специалистов.

Кроме того, для борьбы с анемией важно внести изменения в рацион питания. Рекомендации включают потребление печени, мяса, круп, рыбы, орехов, кунжута, а также разнообразных фруктов и ягод.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Последние материалы
Воздушные оладушки на кефире: секрет идеальных пропорций и вкуснейшего соуса
Хуситы обзавелись подводными беспилотниками
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Что положить в лунку при посадке клубники
Лавров летит на Кубу
Успешный севооборот: выбор оптимальных предшественников для овощей
Обнаружен неожиданный позитивный эффект голодания
Европарламент против израильских футболистов
Влияние цвета на стоимость автомобилей на вторичном рынке: что показал анализ экспертов
Ксения Собчак привела слова Солженицына о свободе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников