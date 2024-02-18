Как повысить уровень гемоглобина: секреты правильного питания при анемии

Врач Селезнева заявила, что анемию могут вызвать неправильное питание или заболевания

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Анемия характеризуется недостаточным уровнем гемоглобина в организме, что приводит к недостатку кислорода, необходимого для производства энергии. Это может привести к тому, что клетки начинают испытывать недостаток кислорода, что, по словам диетолога Татьяны Селезневой, может быть сравнено с ощущением "задыхания".

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Она также отмечает, что анемия сопровождается общим ослаблением организма, плохим настроением и желанием постоянно отдыхать из-за недостатка энергии. Кроме того, иммунитет становится менее эффективным. При подозрении на анемию важно выявить ее причину. Такие причины могут включать неправильное питание или наличие различных заболеваний.

Факторами, способствующими развитию анемии, могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, диабет, внутренние кровотечения, а также гинекологические заболевания. Лечение анемии требует медицинского вмешательства и консультации специалистов.

Кроме того, для борьбы с анемией важно внести изменения в рацион питания. Рекомендации включают потребление печени, мяса, круп, рыбы, орехов, кунжута, а также разнообразных фруктов и ягод.