Кардиология и жиры: как сделать правильный выбор для вашего здоровья

Кардиолог Бокерия назвала жирную еду, которая полезна и нужна для сосудов

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жиры высокого качества играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга, сердца, сосудов и в производстве гормонов, считает кардиолог Ольга Бокерия.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Полезные мононенасыщенные жиры содержатся в орехах, авокадо и красном мясе, в то время как полиненасыщенные жиры, способствующие снижению уровня "плохого" холестерина, присутствуют в рыбе, грецких орехах и семенах.

Тем не менее, трансжиры, которые находятся в фастфуде и других обработанных продуктах, могут негативно влиять на здоровье сердца, увеличивая уровень "плохого" холестерина. Переход на обезжиренные продукты также не является оптимальным решением, поскольку они часто содержат большое количество сахара.

Бокерия рекомендует внимательно изучать состав продуктов, чтобы избегать рафинированных ингредиентов и химических добавок, которые могут быть вредны для здоровья.