Кардиология и жиры: как сделать правильный выбор для вашего здоровья

Жиры высокого качества играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга, сердца, сосудов и в производстве гормонов, считает кардиолог Ольга Бокерия.
Полезные мононенасыщенные жиры содержатся в орехах, авокадо и красном мясе, в то время как полиненасыщенные жиры, способствующие снижению уровня "плохого" холестерина, присутствуют в рыбе, грецких орехах и семенах.
Тем не менее, трансжиры, которые находятся в фастфуде и других обработанных продуктах, могут негативно влиять на здоровье сердца, увеличивая уровень "плохого" холестерина. Переход на обезжиренные продукты также не является оптимальным решением, поскольку они часто содержат большое количество сахара.
Бокерия рекомендует внимательно изучать состав продуктов, чтобы избегать рафинированных ингредиентов и химических добавок, которые могут быть вредны для здоровья.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.