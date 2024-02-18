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Кардиология и жиры: как сделать правильный выбор для вашего здоровья

Кардиолог Бокерия назвала жирную еду, которая полезна и нужна для сосудов

0:53
Здоровье

Жиры высокого качества играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга, сердца, сосудов и в производстве гормонов, считает кардиолог Ольга Бокерия.

Кардиолог Бокерия назвала жирную еду, которая полезна и нужна для сосудов
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Полезные мононенасыщенные жиры содержатся в орехах, авокадо и красном мясе, в то время как полиненасыщенные жиры, способствующие снижению уровня "плохого" холестерина, присутствуют в рыбе, грецких орехах и семенах.

Тем не менее, трансжиры, которые находятся в фастфуде и других обработанных продуктах, могут негативно влиять на здоровье сердца, увеличивая уровень "плохого" холестерина. Переход на обезжиренные продукты также не является оптимальным решением, поскольку они часто содержат большое количество сахара.

Бокерия рекомендует внимательно изучать состав продуктов, чтобы избегать рафинированных ингредиентов и химических добавок, которые могут быть вредны для здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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