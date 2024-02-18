Забудьте об этом мясе навсегда: эта позиция попала в черный список

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Диетолог Писарева рассказала кому и почему нельзя есть куриное мясо

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Здоровье

Эксперт в области питания Ирина Писарева поделилась информацией о потенциальном вреде куриного мяса для здоровья определенных групп пациентов.

Диетолог Писарева рассказала кому и почему нельзя есть куриное мясо
Фото: flickr. com by Harsha K R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По мнению специалиста, куриное мясо не всегда является полезным продуктом. Тем не менее, вареное или запеченное куриное филе часто рекомендуется как отличный источник белка и важных микроэлементов.

Особую осторожность следует проявлять аллергикам. Куриное мясо содержит много соединений, богатых нуклеиновыми кислотами, что может привести к аллергическим реакциям. Такая же реакция возможна и на куриные яйца.

При отсутствии аллергии куриное мясо может быть полезным источником витаминов группы В и других полезных микроэлементов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Диетолог Писарева рассказала кому и почему нельзя есть куриное мясо
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