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Пополните запас витамина D: топ продуктов для борьбы с болями в суставах

Врачи назвали не менее полезную альтернативу рыбьему жиру

1:10
Здоровье

Многие люди не подозревают, что боли в суставах, особенно утром в холодное время года, часто могут быть связаны с недостаточным уровнем витамина D в организме.

Врачи назвали не менее полезную альтернативу рыбьему жиру
Фото: wikimedia.org by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врачи подчеркивают, что этот витамин играет важную роль в нормальном функционировании организма. Согласно рейтингу лучших источников витамина D, сельдь занимает одно из верхних мест. Кроме того, помимо витамина D, сельдь богата ценными жирными кислотами, белком, витаминами и антиоксидантами. Одна столовая ложка рыбьего жира содержит от 400 до 1000 МЕ витамина D, а красная рыба, особенно дикий лосось, является одним из самых богатых источников этого витамина, предоставляя от 600 до 1000 МЕ витамина на 100 г продукта.

Кроме того, витамин D можно получить из таких продуктов, как рыбные консервы, молоко, яйца, сыр, говяжья печень и сливочное масло. Льняное масло также является альтернативой рыбьему жиру. Однако самым простым способом пополнить запас витамина D в организме является короткая прогулка на солнце около 10-15 минут.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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