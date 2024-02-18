Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие процедуры и укладочные средства реально делают волосы плотнее
Рассказываем о курильском чае
Врачи назвали не менее полезную альтернативу рыбьему жиру
Как выбирать подержанный автомобиль: восьмиступенчатая инструкция от экспертов
Как убрать жир внизу живота
Тренер Тарасова поддержала Валиеву, планирующую записать песню весной
Салат "Министерский" с куриной печенью
Доведут ли до тюрьмы и сумы золотые купола и котики?
Физики обнаружили совершенно новые изотопы тяжелых редкоземельных элементов
Опасные последствия: какие продукты категорически нельзя разогревать в микроволновке повторно

Российские врачи назвали продукты, которые нельзя разогревать повторно

0:55
Здоровье

Российские эксперты предупреждают о том, какие продукты могут вызвать отравление, если их перегреть в микроволновой печи.

Российские врачи назвали продукты, которые нельзя разогревать повторно
Фото: commons.wikimedia. org by MichalPL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Прежде всего, это относится к картофелю. Специалисты рекомендуют его употреблять сразу после приготовления, поскольку с течением времени на нем могут развиваться бактерии, которые в худшем случае могут привести к пищевому отравлению.

То же самое относится к птице и яйцам. Однако в этом случае проблемы могут вызвать белки. Повторное нагревание холодной курицы или яиц может изменить структуру белка, что в свою очередь может вызвать расстройство желудка.

И последнее, но не менее важное, это "вчерашний" суп с сельдереем, шпинатом или свеклой. Здесь также следует быть осторожными, поскольку повторное нагревание может привести к выделению токсинов и даже образованию канцерогенных веществ из-за содержания нитратов в этих продуктах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Учёные предложили использовать недра Сибири для хранения углекислого газа
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
Оптимальная частота замены масла: секреты, которые не раскрывает инструкция
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Последние материалы
Тренер Тарасова поддержала Валиеву, планирующую записать песню весной
Салат "Министерский" с куриной печенью
Доведут ли до тюрьмы и сумы золотые купола и котики?
Физики обнаружили совершенно новые изотопы тяжелых редкоземельных элементов
Выбираем тяпку для дачи
Правильное давление в шинах: ключ к безопасности на дороге зимой
В Сети сообщают о переходе Ласточкино под контроль российской армии
Эксперты предупреждают: как правильно обращаться с автоматической коробкой передач
США: отправим Украине оружие вместо военных
Диетолог Шнайдер назвал продукты, которые можно есть после истечения срока годности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников