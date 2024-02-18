Опасные последствия: какие продукты категорически нельзя разогревать в микроволновке повторно

Российские врачи назвали продукты, которые нельзя разогревать повторно

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские эксперты предупреждают о том, какие продукты могут вызвать отравление, если их перегреть в микроволновой печи.

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Прежде всего, это относится к картофелю. Специалисты рекомендуют его употреблять сразу после приготовления, поскольку с течением времени на нем могут развиваться бактерии, которые в худшем случае могут привести к пищевому отравлению.

То же самое относится к птице и яйцам. Однако в этом случае проблемы могут вызвать белки. Повторное нагревание холодной курицы или яиц может изменить структуру белка, что в свою очередь может вызвать расстройство желудка.

И последнее, но не менее важное, это "вчерашний" суп с сельдереем, шпинатом или свеклой. Здесь также следует быть осторожными, поскольку повторное нагревание может привести к выделению токсинов и даже образованию канцерогенных веществ из-за содержания нитратов в этих продуктах.