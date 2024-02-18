Какие продукты можно спокойно есть после истечения срока годности? Приятного аппетита!

Диетолог Шнайдер назвал продукты, которые можно есть после истечения срока годности

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Советы эксперта по безопасности пищевых продуктов Кейт Шнайдер о том, как безопасно употреблять продукты после истечения срока годности, довольно информативны. Она подчеркивает важность внимательного наблюдения за изменениями в цвете и текстуре продуктов, так как это может свидетельствовать о их порче.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Например, обнаружение плесени на продукте является сигналом к его отказу, однако не все виды плесени представляют опасность: некоторые можно удалить и продолжить употребление продукта без вреда для здоровья. Кроме того, эксперты рекомендуют употреблять определенные продукты в течение 1-2 дней после покупки, чтобы избежать возможного отравления.

Следование советам специалистов поможет сохранить здоровье и избежать негативных последствий от употребления испорченной пищи.