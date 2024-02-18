Советы эксперта по безопасности пищевых продуктов Кейт Шнайдер о том, как безопасно употреблять продукты после истечения срока годности, довольно информативны. Она подчеркивает важность внимательного наблюдения за изменениями в цвете и текстуре продуктов, так как это может свидетельствовать о их порче.
Например, обнаружение плесени на продукте является сигналом к его отказу, однако не все виды плесени представляют опасность: некоторые можно удалить и продолжить употребление продукта без вреда для здоровья. Кроме того, эксперты рекомендуют употреблять определенные продукты в течение 1-2 дней после покупки, чтобы избежать возможного отравления.
Следование советам специалистов поможет сохранить здоровье и избежать негативных последствий от употребления испорченной пищи.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.