Медицинская экспертиза: как правильно включать куриную печень в рацион, чтобы не умереть

Врач Умнов рассказал о вреде куриной печени для мозга

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Умнов отметил, что куриное мясо представляет собой полезный продукт, который можно включать в рацион ежедневно благодаря его легкости, вкусу и питательным свойствам. Однако, в отличие от мяса, употребление куриной печени следует ограничивать.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

По мнению специалиста, печень содержит значительное количество меди, витамина В12 и железа, но избыточное потребление может негативно сказаться на здоровье. Повышенное содержание холестерина делает этот продукт нежелательным при заболеваниях почек, язве и гастрите, особенно опасно для детей до трех лет.

Частое употребление куриной печени может привести к избытку витамина А, что негативно сказывается на состоянии мозга и костной ткани у взрослых, а у детей может привести к задержке в росте.