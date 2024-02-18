Врач Александр Умнов отметил, что куриное мясо представляет собой полезный продукт, который можно включать в рацион ежедневно благодаря его легкости, вкусу и питательным свойствам. Однако, в отличие от мяса, употребление куриной печени следует ограничивать.
По мнению специалиста, печень содержит значительное количество меди, витамина В12 и железа, но избыточное потребление может негативно сказаться на здоровье. Повышенное содержание холестерина делает этот продукт нежелательным при заболеваниях почек, язве и гастрите, особенно опасно для детей до трех лет.
Частое употребление куриной печени может привести к избытку витамина А, что негативно сказывается на состоянии мозга и костной ткани у взрослых, а у детей может привести к задержке в росте.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.