Свежие исследования, проведенные в Гарвардской школе общественного здравоохранения, выявили потенциальные опасности для сердечно-сосудистой системы, связанные с употреблением сладких газированных напитков и энергетических напитков.
Независимо от уровня физической активности, ученые обнаружили увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при потреблении таких напитков. В ходе исследования, которое охватывало период в 30 лет и включало медицинских работников, было установлено, что употребление более двух банок газировки в неделю значительно повышает этот риск. Даже рекомендуемые 150 минут физических нагрузок в неделю не могут полностью компенсировать негативное воздействие от потребления сладких напитков.
Специалисты рекомендуют заменить подслащенные напитки на воду и предпочитать более безопасные альтернативы, например, стевиозид. Регулярные прогулки на свежем воздухе остаются одним из эффективных способов поддержания здоровья сердца и сосудов, улучшая их функционирование, а также оказывая положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат, настроение и общее самочувствие.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.