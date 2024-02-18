Чем же заменить белую смерть: найдена альтернатива

Врачи заявили, что искусственные подсластители могут быть альтернативой сахару

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Свежие исследования, проведенные в Гарвардской школе общественного здравоохранения, выявили потенциальные опасности для сердечно-сосудистой системы, связанные с употреблением сладких газированных напитков и энергетических напитков.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Независимо от уровня физической активности, ученые обнаружили увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при потреблении таких напитков. В ходе исследования, которое охватывало период в 30 лет и включало медицинских работников, было установлено, что употребление более двух банок газировки в неделю значительно повышает этот риск. Даже рекомендуемые 150 минут физических нагрузок в неделю не могут полностью компенсировать негативное воздействие от потребления сладких напитков.

Специалисты рекомендуют заменить подслащенные напитки на воду и предпочитать более безопасные альтернативы, например, стевиозид. Регулярные прогулки на свежем воздухе остаются одним из эффективных способов поддержания здоровья сердца и сосудов, улучшая их функционирование, а также оказывая положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат, настроение и общее самочувствие.