Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Венгерские ученые обнаружили способность бульдогов располагать к себе людей
Блинкен опасается русского ядерного оружия в космосе
Нейростарение: что это значит, кто в зоне риска и как замедлить
Уголовка за ипомею
Полезные свойства брусники
Сервисы подписки на автомобили названы главной "угрозой" каршерингу: что это за "фрукт"
Председатель ЕП Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
Ученые из Германии обнаружили, что пик удовлетворенности жизнью приходится на 9-летний возраст
От каких продуктов нужно отказаться при похудении
Чем же заменить белую смерть: найдена альтернатива

Врачи заявили, что искусственные подсластители могут быть альтернативой сахару

1:09
Здоровье

Свежие исследования, проведенные в Гарвардской школе общественного здравоохранения, выявили потенциальные опасности для сердечно-сосудистой системы, связанные с употреблением сладких газированных напитков и энергетических напитков.

Врачи заявили, что искусственные подсластители могут быть альтернативой сахару
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Независимо от уровня физической активности, ученые обнаружили увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при потреблении таких напитков. В ходе исследования, которое охватывало период в 30 лет и включало медицинских работников, было установлено, что употребление более двух банок газировки в неделю значительно повышает этот риск. Даже рекомендуемые 150 минут физических нагрузок в неделю не могут полностью компенсировать негативное воздействие от потребления сладких напитков.

Специалисты рекомендуют заменить подслащенные напитки на воду и предпочитать более безопасные альтернативы, например, стевиозид. Регулярные прогулки на свежем воздухе остаются одним из эффективных способов поддержания здоровья сердца и сосудов, улучшая их функционирование, а также оказывая положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат, настроение и общее самочувствие.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Учёные предложили использовать недра Сибири для хранения углекислого газа
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Оптимальная частота замены масла: секреты, которые не раскрывает инструкция
Оптимальная частота замены масла: секреты, которые не раскрывает инструкция
Последние материалы
Сервисы подписки на автомобили названы главной "угрозой" каршерингу: что это за "фрукт"
Председатель ЕП Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
Ученые из Германии обнаружили, что пик удовлетворенности жизнью приходится на 9-летний возраст
От каких продуктов нужно отказаться при похудении
Зрители на Спартакиаде-2024 поддержали фигуристку Камилу Валиеву огромным плакатом
Дерматолог Кузьмина рассказала основные симптомы рака, неочевидные признаки и методы лечения
Три способа усилить вкус овсянки
В Пулково дали комментарий намерению Минтранса РФ ограничить доступ в аэропорты
Зачем набрасывать снег в теплицу
Весенний список обязательных работ для автомобилистов: что нужно проверить перед летним сезоном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников