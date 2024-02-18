Профилактика рака кожи: советы по защите от ультрафиолета и регулярного скрининга

Дерматолог Кузьмина рассказала основные симптомы рака, неочевидные признаки и методы лечения

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак кожи представляет собой онкологический процесс, который поражает ткани в месте возникновения и может распространяться по организму. Различные виды рака кожи имеют разную скорость роста и способность к метастазированию. Однако с учетом внешних признаков опухоли врачи могут выявить ее на ранних стадиях, даже на стадии предрака. Эту информацию предоставила врач-дерматолог из "Клиники Фомина" Татьяна Кузьмина.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Появление рака кожи сопровождается различными симптомами, включая базалиому, плоскоклеточный рак и меланому. Первые два типа рака кожи обычно развиваются медленно и изначально могут проходить незамеченными. Часто пациенты обращаются за медицинской помощью, когда опухоль уже значительно прогрессировала.

Однако розовые пятна с шелушением, корочками или мелкими ранками, периодически заживающими самостоятельно, могут быть признаками предрака, на которые следует обратить внимание.

Опухоли базалиомы и плоскоклеточного рака чаще всего появляются на голове, шее, кистях и предплечьях. Меланома может возникать как на здоровой коже, так и из родинок (невусов). Для диагностики рака кожи рекомендуется использовать правило АВСДЕ: асимметрия, резкий и неровный край, наличие нескольких цветов в опухоли, большой диаметр и изменения в эволюции опухоли.

Рак кожи обычно развивается под воздействием ультрафиолетовых лучей от солнца. Особенно опасны солнечные ожоги до 20 лет, которые значительно повышают риск развития меланомы в будущем. Посещение солярия также увеличивает этот риск. Семейный анамнез также играет роль в развитии рака кожи.

Людям с определенными факторами риска рекомендуется периодически проходить скрининг на рак кожи. Эти факторы включают наличие диспластического невуса, гигантских врожденных невусов, первый фототип кожи, множественные солнечные ожоги в анамнезе и семейный анамнез меланомы.

Лечение рака кожи начинается с диагностики, включая гистологическое исследование. Для базалиомы и плоскоклеточного рака основным методом лечения является полное удаление опухоли. В случае меланомы на ранних стадиях также может применяться хирургическое удаление с хорошими прогнозами. Лечение выбирается с учетом различных факторов, включая локализацию опухоли, стадию заболевания и состояние пациента.

Важно регулярно проходить осмотры кожи у специалиста, чтобы выявить любые изменения вовремя и следовать рекомендациям по профилактике. Не рекомендуется самостоятельно удалять образования кожи без консультации специалиста и гистологического исследования.