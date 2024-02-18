Эти привычки похоронят вас заживо: срочно пересмотрите свои пищевые предпочтения

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Врачи назвали семь пищевых привычек, от которых нужно срочно избавиться

1:33
Здоровье

По меньшей мере одна из этих привычек знакома почти каждому, даже тем, кто не является истинным гурманом. Ведь пищевые привычки оказывают значительное воздействие на наше здоровье и общее благополучие.

Врачи назвали семь пищевых привычек, от которых нужно срочно избавиться
Фото: wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Некоторые из них способствуют улучшению нашего состояния, в то время как другие могут быть вредными.

Вот семь привычек в питании, которых следует избавиться:

  • Переедание может привести к набору веса и проблемам с пищеварением. Важно употреблять пищу медленно, внимательно воспринимая сигналы насыщения вашего организма. Потребление излишне обработанных продуктов может принести проблемы, так как они часто содержат избыток сахара, соли и нездоровых жиров, что способствует ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.
  • Пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня, так как завтрак обеспечивает организм необходимой энергией и питательными веществами, помогая активизировать мозг. Газированные напитки и соки содержат много сахара и калорий, что может привести к ожирению, кариесу и проблемам с желудком и кишечником.
  • Избыток соли может повысить кровяное давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление насыщенных и трансжиров может увеличить уровень "плохого" холестерина и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Заедание стресса может привести к лишнему весу. Эффективные способы борьбы со стрессом включают физические упражнения, медитацию и общение с близкими.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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