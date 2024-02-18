Эти привычки похоронят вас заживо: срочно пересмотрите свои пищевые предпочтения

По меньшей мере одна из этих привычек знакома почти каждому, даже тем, кто не является истинным гурманом. Ведь пищевые привычки оказывают значительное воздействие на наше здоровье и общее благополучие.
Фото: wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic
Некоторые из них способствуют улучшению нашего состояния, в то время как другие могут быть вредными.
Вот семь привычек в питании, которых следует избавиться:
Переедание может привести к набору веса и проблемам с пищеварением. Важно употреблять пищу медленно, внимательно воспринимая сигналы насыщения вашего организма. Потребление излишне обработанных продуктов может принести проблемы, так как они часто содержат избыток сахара, соли и нездоровых жиров, что способствует ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.
Пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня, так как завтрак обеспечивает организм необходимой энергией и питательными веществами, помогая активизировать мозг. Газированные напитки и соки содержат много сахара и калорий, что может привести к ожирению, кариесу и проблемам с желудком и кишечником.
Избыток соли может повысить кровяное давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление насыщенных и трансжиров может увеличить уровень "плохого" холестерина и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Заедание стресса может привести к лишнему весу. Эффективные способы борьбы со стрессом включают физические упражнения, медитацию и общение с близкими.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ