Эти привычки похоронят вас заживо: срочно пересмотрите свои пищевые предпочтения

Врачи назвали семь пищевых привычек, от которых нужно срочно избавиться

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По меньшей мере одна из этих привычек знакома почти каждому, даже тем, кто не является истинным гурманом. Ведь пищевые привычки оказывают значительное воздействие на наше здоровье и общее благополучие.

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Некоторые из них способствуют улучшению нашего состояния, в то время как другие могут быть вредными.

Вот семь привычек в питании, которых следует избавиться:

Переедание может привести к набору веса и проблемам с пищеварением. Важно употреблять пищу медленно, внимательно воспринимая сигналы насыщения вашего организма. Потребление излишне обработанных продуктов может принести проблемы, так как они часто содержат избыток сахара, соли и нездоровых жиров, что способствует ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

Пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня, так как завтрак обеспечивает организм необходимой энергией и питательными веществами, помогая активизировать мозг. Газированные напитки и соки содержат много сахара и калорий, что может привести к ожирению, кариесу и проблемам с желудком и кишечником.

Избыток соли может повысить кровяное давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление насыщенных и трансжиров может увеличить уровень "плохого" холестерина и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Заедание стресса может привести к лишнему весу. Эффективные способы борьбы со стрессом включают физические упражнения, медитацию и общение с близкими.