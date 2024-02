Наши дети превращаются в кусок сала: заявление врача

Бариатрический хирург Александр Неймарк поделился информацией о распространении ожирения среди населения России, с особым вниманием к росту случаев среди детей. Врач подчеркнул, что проблема избыточного веса, набранного в детстве, может серьезно отразиться на здоровье человека в будущем.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.