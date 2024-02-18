Наши дети превращаются в кусок сала: заявление врача

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Хирург Неймарк назвал причины увеличения детского ожирения в РФ

2:27
Здоровье

Бариатрический хирург Александр Неймарк поделился информацией о распространении ожирения среди населения России, с особым вниманием к росту случаев среди детей. Врач подчеркнул, что проблема избыточного веса, набранного в детстве, может серьезно отразиться на здоровье человека в будущем.

Хирург Неймарк назвал причины увеличения детского ожирения в РФ
Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Неймарк отметил, что за последний год в России зарегистрировано 108 тысяч новых случаев детского ожирения, что свидетельствует о 10-процентном увеличении заболеваемости среди населения. Основные факторы, способствующие развитию ожирения у детей, включают нарушение работы эндокринных желез, сидячий образ жизни и, прежде всего, неправильное питание, обусловленное неправильными пищевыми привычками в семье.

Проблема неправильного питания, как правило, начинается в семейной среде, где нерегулярное и несбалансированное питание родителей становится образцом для детей. Кроме того, в семьях часто закрепляются негативные психологические установки, такие как необходимость съесть всё, что на тарелке, независимо от чувства насыщения, что приводит к привычке переедать.

Важность правильного питания подчеркивается Неймарком на фоне того, как здоровая пища вытесняется быстрым питанием, сладкими закусками и высококалорийными напитками. Малоподвижный образ жизни, предпочтение компьютерных игр и социальных сетей детьми в ущерб физической активности, только усугубляет ситуацию, приводя к накоплению жировой ткани и развитию ожирения.

Неймарк подчеркивает, что ожирение — это не только опасное хроническое заболевание, приводящее к сопутствующим проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, суставов и сахарный диабет 2-го типа, но и серьезный вызов, с которым сложно бороться во взрослой жизни без изменения пищевых привычек и образа жизни с детства. Особенно высок риск развития ожирения у детей, родители которых страдают этим заболеванием, что делает важным вовлечение всей семьи в процесс лечения и коррекции пищевых привычек.

Лечение детского ожирения требует комплексного подхода, включая изменение диеты и увеличение физической активности не только у ребенка, но и у всех членов семьи. Без изменения образа жизни на домашнем фронте любые усилия по коррекции веса могут оказаться бесполезными, подчеркивает Неймарк, призывая к ответственному отношению к здоровью со стороны всей семьи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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