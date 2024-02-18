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Железодефицитная анемия: какие продукты стоит включить в рацион

Диетолог Селезнева назвала продукты для поднятия гемоглобина

1:38
Здоровье

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 30% женщин в возрасте от 15 до 49 лет имеют анемию, что связано с низким уровнем гемоглобина. Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева поделилась рекомендациями о том, какие продукты могут помочь нормализовать этот показатель.

Диетолог Селезнева назвала продукты для поднятия гемоглобина
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Согласно словам специалиста, причинами развития анемии могут быть заболевания ЖКТ, дефицит питательных веществ, сахарный диабет, значительная потеря крови и гинекологические заболевания у женщин.

"Однако корректировка рациона является важным шагом в увеличении уровня гемоглобина", — пояснила Селезнева.

Диетолог перечислила лучшие продукты для помощи при железодефицитной анемии.

Прежде всего, рекомендуется употребление печени любого типа — говяжьей, свиной, куриной, печени индейки, трески. Она богата железом, медью, белком, фосфором, калием, биотином, витаминами Е, К и группы В.

Говядина и индейка являются наиболее богатыми источниками железа и высококачественного белка. Рыба также отличается высоким содержанием кальция, белка, фосфора, омега-3 и жирорастворимых витаминов.

Среди полезных продуктов диетолог рекомендует семена кунжута, орехи, сушеные грибы, крупы (гречка и овсянка), фрукты и ягоды (черника, брусника, смородина, фейхоа, лимон, гранат), свеклу, листовые салаты, зелень (особенно руккола и шпинат), морскую капусту, сухофрукты (чернослив, финики).

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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