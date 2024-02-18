Дорого нынче здоровье обходится: этот факт заставит пустить слезу

Венеролог Никулин заявил, что подорожание презервативов — главная причина заболеваемости ЗППП

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоимость упаковки презервативов в комплекте в России выросла до 250 рублей. Врач-венеролог Владимир Никулин отметил, что такая высокая цена контрацепции способствует увеличению заболеваемости передающимися половым путем (ЗППП) среди населения.

Фото: openverse "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

По мнению эксперта, увеличение цен на средства контрацепции в России сопровождается ростом числа людей, заразившихся венерическими заболеваниями. При посещении врача многие люди указывают на недоступность контрацептивов и объясняют свой отказ от их использования их высокой стоимостью.

"Основная причина заражений различными заболеваниями — игнорирование средств контрацепции. Учитывая, что цена за упаковку из трех штук составляет около 250 рублей, и часто одного презерватива недостаточно на один контакт, возникают также вопросы о качестве", — предупредил венеролог.

Отмечается, что цены на презервативы резко выросли в 2022 году: с 143 рублей до 206 рублей. Этот тренд сохраняется и на сентябрь 2023 года, когда стоимость товара достигает 232 рубля. Таким образом, с 2021 по 2022 годы цены выросли на 43,77%, а с 2022 по 2023 год — на 12,73%.

Также отмечается, что некоторые жители России, приобретая самые дешевые контрацептивы, испытывают дискомфорт, что также приводит к отказу от использования этого метода контрацепции.

"Качественные презервативы должны быть доступными, это важное условие для поддержания здоровья", — подытожил венеролог.