Как понять, что от ваших действий зависит жизнь человека: сообщил Минздрав

Россиянам назвали ситуации, которые требуют срочного оказания первой помощи

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Минздрав РФ разработал проект правил предоставления первой помощи, в котором определены ситуации, требующие немедленного вмешательства, а также внесены некоторые новшества.

Фото: wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно предложению, первая помощь должна быть оказана в случае остановки дыхания, отсутствия сердечной активности, утраты сознания, наружных кровотечений, травм, укусов ядовитых животных, судорог и других состояний, требующих медицинского вмешательства. Осуществление этих процедур будет регулироваться инструкцией диспетчера с применением медицинских препаратов из аптечек и доступных средств, утверждается в законопроекте.

Кроме того, документ предусматривает возможность предоставления помощи даже без согласия пострадавшего или его близких. Однако, если кто-то из них выразил противодействие подобному вмешательству, любые манипуляции с больным недопустимы.