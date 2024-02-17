Минздрав РФ разработал проект правил предоставления первой помощи, в котором определены ситуации, требующие немедленного вмешательства, а также внесены некоторые новшества.
Согласно предложению, первая помощь должна быть оказана в случае остановки дыхания, отсутствия сердечной активности, утраты сознания, наружных кровотечений, травм, укусов ядовитых животных, судорог и других состояний, требующих медицинского вмешательства. Осуществление этих процедур будет регулироваться инструкцией диспетчера с применением медицинских препаратов из аптечек и доступных средств, утверждается в законопроекте.
Кроме того, документ предусматривает возможность предоставления помощи даже без согласия пострадавшего или его близких. Однако, если кто-то из них выразил противодействие подобному вмешательству, любые манипуляции с больным недопустимы.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.