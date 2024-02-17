Травка всегда успокоит: как обычные и не очень растения успокаивают нервную систему

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Врачи заявили, что растения помогают справиться со стрессом

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Здоровье

Перенаправление внимания с повседневных объектов на растения и естественные пейзажи может снизить уровень отрицательных эмоций у людей, подвергшихся стрессу, согласно исследованию психологов из Великобритании.

Врачи заявили, что растения помогают справиться со стрессом
Фото: wikimedia. org by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ученые провели онлайн исследование с участием примерно 400 человек. Сначала испытуемых подвергали стрессу, активируя пожарную сирену, а затем предлагали пройти виртуальную прогулку по лесу.

Было обнаружено, что уровень позитивных эмоций у участников исследования снижался после звуков сирены, но повышался после просмотра видео лесной местности. При этом отрицательные эмоции снижались более активно у тех, кто мог заметить и рассмотреть больше растений.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Литвинов Александр
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