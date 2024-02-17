Эпилепсия у детей: как распознать и как помочь своему любимому ребенку

Невролог Пономарева рассказала, как выявить и начать лечить детскую эпилепсию

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Примерно в 75% случаев эпилепсия начинает проявляться в детском или подростковом возрасте. Родители, столкнувшиеся с этим недугом впервые, часто испытывают затруднения в оказании правильной помощи и иногда могут нанести вред. Об этом сообщила врач-невролог и эпилептолог Анна Пономарева.

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Специалист отметила, что на появление эпилепсии влияют условия внутриутробного развития ребенка, а также наследственные и генетические факторы. В некоторых случаях причиной могут быть повреждения головного мозга, вызванные врожденными аномалиями, родовыми травмами центральной нервной системы или черепно-мозговыми повреждениями.

У детей младшего возраста приступы могут проявляться как инфантильные спазмы, характеризующиеся короткими эпизодами вздрагиваний. Иногда наблюдаются абсансы, при которых ребенок внезапно замирает, сопровождаемые фиксацией взгляда или учащенным морганием.

Другие формы приступов могут проявляться короткими подрагиваниями рук или ног, дергательством лица или напряжением в различных мышцах тела. Иногда дети внезапно падают, будто бы их ударили под колени. Часто после приступа возникает временная мышечная слабость.

Важно отметить, что у одного пациента могут быть несколько различных типов приступов, которые могут изменяться с возрастом и стать схожими с приступами у взрослых к десяти годам. Родителям следует уметь распознавать внешние проявления приступа, желательно снять их на видео.

Это поможет установить правильный диагноз и определить соответствующее лечение. Лечение детской эпилепсии, отметила врач, представляет собой сложную задачу, особенно из-за ограничений в возрасте для применения необходимых медикаментов.

Среди эффективных современных методов борьбы с этим недугом эксперт выделяет применение препаратов для снижения приступов, гормонотерапию, кетогенную диету, определенные хирургические методы и установку электростимулятора блуждающего нерва.