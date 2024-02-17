Цинк и слух: как препараты могут помочь восстановить утраченную акустическую чувствительность

После воздействия сильных звуков, например, на концерте, многие люди временно испытывают снижение слуха, иногда это может быть даже необратимым.
Ученые из Медицинской школы Питтсбургского университета выяснили молекулярные механизмы этого процесса. Исследование показало, что ухудшение слуха связано с избыточным содержанием цинка. Этот элемент важен для правильного функционирования слуха, но в избыточном количестве он может наносить вред клеткам внутреннего уха.
Эксперименты на лабораторных мышах показали, что через несколько часов после воздействия сильных звуков содержание цинка внутри уха резко повышается. Это приводит к выделению цинка во внеклеточное и внутриклеточное пространство, что в свою очередь приводит к повреждению клеток и нарушению межклеточной коммуникации.
Ученые также разработали способ решения этой проблемы. Специальные препараты, действующие как молекулярные губки и поглощающие избыток цинка, могут восстановить потерянный слух. Их также можно применять профилактически перед ожидаемым воздействием сильного шума. В настоящее время исследователи разрабатывают метод лечения для людей, который будет проходить предварительные испытания.
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