Цинк и слух: как препараты могут помочь восстановить утраченную акустическую чувствительность

Ученые назвали молекулярный механизм снижения слуха

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После воздействия сильных звуков, например, на концерте, многие люди временно испытывают снижение слуха, иногда это может быть даже необратимым.

Фото: openverse.org by Travis Isaacs is licensed under CC BY 2.0.

Ученые из Медицинской школы Питтсбургского университета выяснили молекулярные механизмы этого процесса. Исследование показало, что ухудшение слуха связано с избыточным содержанием цинка. Этот элемент важен для правильного функционирования слуха, но в избыточном количестве он может наносить вред клеткам внутреннего уха.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что через несколько часов после воздействия сильных звуков содержание цинка внутри уха резко повышается. Это приводит к выделению цинка во внеклеточное и внутриклеточное пространство, что в свою очередь приводит к повреждению клеток и нарушению межклеточной коммуникации.

Ученые также разработали способ решения этой проблемы. Специальные препараты, действующие как молекулярные губки и поглощающие избыток цинка, могут восстановить потерянный слух. Их также можно применять профилактически перед ожидаемым воздействием сильного шума. В настоящее время исследователи разрабатывают метод лечения для людей, который будет проходить предварительные испытания.