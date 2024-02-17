Любите и забудьте о деменции: как чувство "бабочек в животе" убирает риск развития болезни

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1:44
Здоровье

Гормон, известный как окситоцин или "гормон любви", который широко признан своим воздействием на эмоциональные связи и психологическое благополучие, также играет важную роль в когнитивных процессах. Ученые из Токийского университета в Японии провели анализ его влияния на память, что может открыть новые перспективы в лечении деменции.

Японские ученые заявили, что чувство влюбленности снижает риск деменции
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Путем использования медикаментозных препаратов исследователи стимулировали активность нейронов, производящих окситоцин, в паравентрикулярном ядре гипоталамуса у лабораторных мышей. Это значительно улучшило их долговременную память, как было демонстрировано в тестах на распознавание объектов.

Окситоцин, вырабатываемый в гипоталамусе, оказывает влияние на различные области мозга, связываясь с определенными рецепторами и инициируя цепочку клеточных сигналов, которые регулируют высвобождение нейромедиаторов и активность нейронов.

Ученые предположили, что окситоцин может стать новым потенциальным средством лечения деменции. В ходе эксперимента было задействовано 51 лабораторное мышь, которые были разделены на две группы: с активированными нейронами окситоцина и с нормальной нейронной активностью. Было обнаружено, что активация нейронов не оказывает влияния на кратковременную память, однако улучшает долговременную память у грызунов. Положительный результат связан с повышенной активностью в супрамаммиллярном ядре (SuM) и зубчатой извилине (DG) гиппокампа.

Дополнительные исследования показали, что стимуляция аксонов, высвобождающих окситоцин, улучшает способность мышей к более точному распознаванию новых объектов. Ученые пришли к выводу, что "гормон любви" может замедлить прогрессирование деменции.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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