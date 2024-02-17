Как закодироваться в домашних условиях: поможет специальная диета

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Ученые заявили, что кетодиета снижает тягу к алкоголю

0:56
Здоровье

Ученые из Пенсильванского университета в США выяснили, что у людей, следующих кетогенной диете, уменьшается желание употреблять спиртные напитки.

Ученые заявили, что кетодиета снижает тягу к алкоголю
Фото: openverse "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Ключевая идея такого питания заключается в сокращении потребления углеводов и увеличении доли жиров в рационе. Исследователи ассоциируют этот эффект с повышением уровня кетонов в организме — это органические соединения, которые печень производит из жиров. В случае нехватки углеводов в организме, они могут служить альтернативным источником энергии.

Исследование включало в себя 33 взрослых с алкогольной зависимостью, которых разделили на две группы. Первая группа продолжала свое обычное питание, в то время как вторая группа придерживалась кетогенной диеты. Участникам второй группы поставили задачу потреблять 20-25% калорий в виде белков, 70% — в виде жиров и всего лишь 5-10% — углеводов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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