Отказ от вредных привычек и другие методы снижения риска рака: экспертные советы

Онколог Сулиманов назвал работающие меры профилактики рака

4:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует несколько эффективных способов, которые помогают уменьшить вероятность развития опухолевых процессов в организме. Один из таких способов — это первичная профилактика, как рассказал врач-онколог из клиники "СМ-Клиника" Магомед Сулиманов.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Согласно его словам, в современном мировом онкологическом сообществе все больше внимания уделяется теме первичной профилактики рака, цель которой не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество. Сулиманов подчеркнул, что у многих людей есть шанс избежать онкологических заболеваний, если они откажутся от вредных привычек и начнут вести здоровый образ жизни.

"Курение является главной причиной более 10 видов рака, включая рак легких, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемию, почки и другие. Особенно высокий риск рака легких у курильщиков. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от рака легких погибает около 1 миллиона человек, что составляет треть от общего числа курильщиков. Единственным способом предотвратить развитие этого тяжелого заболевания является полное прекращение курения", — отметил онколог.

Кроме того, он отметил, что пассивные курильщики также подвержены значительному риску. Исследования японских онкологов подтверждают повышенный риск рака среди женщин, чьи мужья курят. Было установлено, что у женщин, чьи мужья выкуривают до 10 сигарет в день, риск рака легких составляет 1,5%, при 20 сигаретах — 2%, а при более чем 20 сигаретах в день — от 3 до 5%.

Врач также обратил внимание на опасность солнечных лучей для здоровья.

"Активный ультрафиолет, особенно летом, агрессивно воздействует на здоровые клетки, вызывая их повреждение и способствуя развитию различных форм рака кожи, включая самую агрессивную форму — меланому. Люди с светлой кожей, любящие загорать в солярии или имеющие случаи рака кожи в семье, находятся в группе повышенного риска", — предупредил Сулиманов.

В связи с этим он рекомендовал избегать солярия и загара в период с 10 до 16 часов, носить яркую или темную одежду, отражающую лучи, и использовать солнцезащитные кремы.

"Сегодня у медиков есть много данных, подтверждающих прямую связь между физической активностью и снижением риска рака. Например, 150 минут умеренной активности в неделю или 75 минут интенсивных тренировок значительно снижают риск колоректального рака, рака простаты, поджелудочной железы и пищевода. Кроме того, правильная физическая нагрузка — лучшая защита от ожирения, которое у женщин увеличивает риск рака молочной железы и эндометрия", — добавил врач.

Он также отметил, что инфекции и вирусы представляют серьезную угрозу для здоровья, поскольку в некоторых случаях они могут вызывать мутации и приводить к развитию раковых клеток. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) является основным фактором риска рака шейки матки в 75% случаев, а также рака гортани в 20% случаев.

Вирусы гепатита В и С связаны с раком печени, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может привести к развитию саркомы Капоши и неходжкинской лимфомы, а вирус Эпштейна-Барр повышает риск лимфомы Беркитта.

"Вакцинация или антиретровирусная терапия могут помочь бороться с опасными вирусами. При хроническом гепатите В рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя, поскольку алкоголь совместно с вирусом еще больше увеличивает риск развития рака", — отметил Сулиманов.

Врач также рекомендует придерживаться здорового питания, включающего овощи, зелень, птицу, рыбу с высоким содержанием омега-3, что заметно снижает воспалительные процессы в организме, которые могут стать триггером для развития рака.