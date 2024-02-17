Лучшая защита — нападение: как поймать тромб до его "побега"

Врач-терапевт из клиники "ИНВИТРО-Приволжье" Татьяна Тарадеева поделилась сведениями о том, как можно выявить тромб без ожидания возникновения опасных последствий. Эксперт отметила, что знание особенностей сердечно-сосудистых заболеваний играет ключевую роль в своевременном обнаружении. Часто именно тромбы становятся причиной смертности, поскольку они могут привести к закупорке сосудов и нарушению кровообращения. Существуют два вида тромбоза: венозный и артериальный.
В случае венозного тромбоза процесс закупорки сосудов происходит постепенно. По словам специалистов, наличие тромба сопровождается дискомфортной тянущей болью и отечностью. Артериальный тромбоз представляет более серьезную угрозу. Он сопровождается резкой болью и онемением определенного участка тела. Этот тип тромбоза развивается очень быстро и требует немедленного вмешательства медицинского персонала.
Каждый год в России от патологий сердечно-сосудистой системы умирают около миллиона человек. Поэтому важно следить за своим здоровьем: придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься физическими упражнениями. Также рекомендуется срочно обратиться к врачу при обнаружении подозрительных симптомов.
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