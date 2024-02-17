Улучшите свое здоровье: избегайте трансжиров с помощью этих экспертных рекомендаций

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Врач Волкова назвала продукты, которые способствуют повышению уровня "плохого" холестерина

0:51
Здоровье

Врач Екатерина Волкова объяснила, что наличие трансжиров в рационе способствует повышению уровня "вредного" холестерина, увеличивая вероятность развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и жирового гепатоза.

Врач Волкова назвала продукты, которые способствуют повышению уровня "плохого" холестерина
Фото: wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Основное внимание уделяется жирам, конкретно — трансжирам. Врач советует избегать употребления продуктов, содержащих маргарин, пальмовое масло и модифицированные растительные жиры. Эти ингредиенты часто встречаются в промышленных сладостях, чипсах, фастфуде и колбасах.

Екатерина Волкова подчеркнула, что не стоит бояться жиров в целом, но важно соблюдать умеренность и избегать переедания блюд, богатых насыщенными жирами животного происхождения. Наиболее полезные жиры можно получить из масла, орехов, семян урбеча, морской рыбы и авокадо.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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