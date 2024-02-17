Улучшите свое здоровье: избегайте трансжиров с помощью этих экспертных рекомендаций

Врач Екатерина Волкова объяснила, что наличие трансжиров в рационе способствует повышению уровня "вредного" холестерина, увеличивая вероятность развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и жирового гепатоза.
Основное внимание уделяется жирам, конкретно — трансжирам. Врач советует избегать употребления продуктов, содержащих маргарин, пальмовое масло и модифицированные растительные жиры. Эти ингредиенты часто встречаются в промышленных сладостях, чипсах, фастфуде и колбасах.
Екатерина Волкова подчеркнула, что не стоит бояться жиров в целом, но важно соблюдать умеренность и избегать переедания блюд, богатых насыщенными жирами животного происхождения. Наиболее полезные жиры можно получить из масла, орехов, семян урбеча, морской рыбы и авокадо.
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