Улучшите свое здоровье: избегайте трансжиров с помощью этих экспертных рекомендаций

Врач Волкова назвала продукты, которые способствуют повышению уровня "плохого" холестерина

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Екатерина Волкова объяснила, что наличие трансжиров в рационе способствует повышению уровня "вредного" холестерина, увеличивая вероятность развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и жирового гепатоза.

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Основное внимание уделяется жирам, конкретно — трансжирам. Врач советует избегать употребления продуктов, содержащих маргарин, пальмовое масло и модифицированные растительные жиры. Эти ингредиенты часто встречаются в промышленных сладостях, чипсах, фастфуде и колбасах.

Екатерина Волкова подчеркнула, что не стоит бояться жиров в целом, но важно соблюдать умеренность и избегать переедания блюд, богатых насыщенными жирами животного происхождения. Наиболее полезные жиры можно получить из масла, орехов, семян урбеча, морской рыбы и авокадо.