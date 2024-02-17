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Как избежать утраты ценности мёда: советы профпатолога

Терапевт Бурнацкая заявила, что при нагреве мед теряет полезные свойства

0:37
Здоровье

Врач-терапевт и профпатолог из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая поделилась информацией о том, когда мёд может потерять свою пользу.

Терапевт Бурнацкая заявила, что при нагреве мед теряет полезные свойства
Фото: flickr. com by Dunkle Biene is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Она отметила, что при нагреве свыше +40 ℃ мёд теряет свои ценные свойства и может образовывать вредные соединения. Также она подчеркнула, что мёд противопоказан людям с аллергией на пчелиные продукты, а также тем, кто страдает диабетом или ожирением.

По словам Бурнацкой, мёд, хотя и является полезным продуктом, не является лекарством, так как лишь облегчает симптомы и поддерживает организм.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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