Как избежать утраты ценности мёда: советы профпатолога

Терапевт Бурнацкая заявила, что при нагреве мед теряет полезные свойства

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и профпатолог из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая поделилась информацией о том, когда мёд может потерять свою пользу.

Фото: flickr. com by Dunkle Biene is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Она отметила, что при нагреве свыше +40 ℃ мёд теряет свои ценные свойства и может образовывать вредные соединения. Также она подчеркнула, что мёд противопоказан людям с аллергией на пчелиные продукты, а также тем, кто страдает диабетом или ожирением.

По словам Бурнацкой, мёд, хотя и является полезным продуктом, не является лекарством, так как лишь облегчает симптомы и поддерживает организм.