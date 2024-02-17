Тенденции питания в России: вы будете в перманентном шоке

Врачи заявили, что россияне стали лучше питаться

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последние 15 лет питание россиян заметно улучшилось: потребление мяса, яиц, фруктов и овощей значительно возросло. Однако этот рост сопровождается негативными тенденциями, так как количество лиц с избыточным весом в стране также увеличилось. Росстат провел анализ среднесуточного потребления различных продуктов и их калорийной ценности.

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По данным, опубликованным в статистическом сборнике "Здравоохранение России 2023", наблюдается значительное увеличение потребления продуктов в последние годы. Например, в сравнении с 2010 годом, потребление мяса выросло с 69 кг до 78 кг в год на человека, что составляет 213 грамм в день. Также отмечается увеличение потребления яиц (с 270 до 288 штук в год), овощей и бахчевых культур (с 98 до 104 кг в год) и фруктов и ягод (с 57 до 63 кг).

Уменьшилось потребление таких продуктов, как хлеб (с 120 кг до 113 кг в год на человека) и картошка (с 95 кг до 84 кг). Некоторые другие продукты, включая рыбу, молоко и растительное масло, также стали потребляться в меньших количествах. В среднем россияне потребляют около 106 граммов сахара в день, что превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Объясняется это тем, что сахар содержится в большинстве готовых продуктов. Также была проведена оценка энергетической ценности потребляемых продуктов, показавшая, что средний россиянин потребляет более 2532 ккал в день, причем более 300 грамм углеводов, более 100 грамм жиров и 80 грамм белков.

Однако суточные нормы потребления должны быть значительно ниже. Например, для женщины весом 65 кг в возрасте 30-39 лет рекомендуемая норма составляет всего 1260 ккал в день, что примерно в два раза меньше, чем среднестатистический уровень потребления.