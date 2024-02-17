Урологические советы: избегайте этих продуктов, чтобы не снизить тестостерон

Уролог Александр Королев поделился с россиянами информацией о том, какие обычные продукты могут снизить уровень гормона тестостерона.
По мнению эксперта, избыточное потребление рафинированных углеводов может негативно сказаться на мужском организме. Это касается дешевых видов макаронных изделий, быстрорастворимых каш, сладких завтраков и избытка хлебобулочных изделий из обычной муки.
Кроме того, на уровень тестостерона влияют общее состояние здоровья, возраст и образ жизни. В результате мужчина может столкнуться не только с низким уровнем тестостерона, но и с проблемами, такими как ожирение и диабет.
"Уменьшение уровня тестостерона может привести к усталости, депрессии, ухудшению сексуального влечения и другим здоровотворным проблемам", — предупредил Королев.
Специалист рекомендует также ограничить потребление красного мяса, так как оно может содержать антибиотики и синтетические гормоны.
Такие же опасения вызывает употребление непочищенной воды. Кроме того, стресс, ставший образом жизни, также может негативно сказаться на общем здоровье.
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