Урологические советы: избегайте этих продуктов, чтобы не снизить тестостерон

Уролог Королев рассказала, какие продукты снижают тестостерон

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уролог Александр Королев поделился с россиянами информацией о том, какие обычные продукты могут снизить уровень гормона тестостерона.

Фото: wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению эксперта, избыточное потребление рафинированных углеводов может негативно сказаться на мужском организме. Это касается дешевых видов макаронных изделий, быстрорастворимых каш, сладких завтраков и избытка хлебобулочных изделий из обычной муки.

Кроме того, на уровень тестостерона влияют общее состояние здоровья, возраст и образ жизни. В результате мужчина может столкнуться не только с низким уровнем тестостерона, но и с проблемами, такими как ожирение и диабет.

"Уменьшение уровня тестостерона может привести к усталости, депрессии, ухудшению сексуального влечения и другим здоровотворным проблемам", — предупредил Королев.

Специалист рекомендует также ограничить потребление красного мяса, так как оно может содержать антибиотики и синтетические гормоны.

Такие же опасения вызывает употребление непочищенной воды. Кроме того, стресс, ставший образом жизни, также может негативно сказаться на общем здоровье.