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Урологические советы: избегайте этих продуктов, чтобы не снизить тестостерон

Уролог Королев рассказала, какие продукты снижают тестостерон

1:08
Здоровье

Уролог Александр Королев поделился с россиянами информацией о том, какие обычные продукты могут снизить уровень гормона тестостерона.

Уролог Королев рассказала, какие продукты снижают тестостерон
Фото: wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению эксперта, избыточное потребление рафинированных углеводов может негативно сказаться на мужском организме. Это касается дешевых видов макаронных изделий, быстрорастворимых каш, сладких завтраков и избытка хлебобулочных изделий из обычной муки.

Кроме того, на уровень тестостерона влияют общее состояние здоровья, возраст и образ жизни. В результате мужчина может столкнуться не только с низким уровнем тестостерона, но и с проблемами, такими как ожирение и диабет.

"Уменьшение уровня тестостерона может привести к усталости, депрессии, ухудшению сексуального влечения и другим здоровотворным проблемам", — предупредил Королев.

Специалист рекомендует также ограничить потребление красного мяса, так как оно может содержать антибиотики и синтетические гормоны.

Такие же опасения вызывает употребление непочищенной воды. Кроме того, стресс, ставший образом жизни, также может негативно сказаться на общем здоровье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний кожи, как псориаз, акне (угри), розацеа, себорея, экзема, дерматит (аллергический, атопический, контактный, нейродермит), лишаи различного типа.
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