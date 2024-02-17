Симптом страшного рака у вашего ребенка: смотрите внимательно!

Врач Наумова заявила, что необъяснимая лихорадка у ребенка может быть признаком рака

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На пресс-конференции "Онконастороженность у детей", специалисты Российской детской клинической больницы обсудили тему, связанную с опасностью онкологических заболеваний у детей. Они отметили, что несмотря на современные методы лечения, рак у детей часто обнаруживается с опозданием.

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Врач Александра Наумова, специалист онкологического центра РДКБ, подчеркнула, что детский рак характеризуется быстрым развитием и может маскироваться под симптомы других заболеваний. Она предупредила о том, что опухоли у детей могут замаскироваться под острые респираторные инфекции, инфекционные заболевания, болезни пищеварительной системы, почек или неврологические заболевания.

Наумова подчеркнула неспецифичность признаков рака у детей, отметив, что они могут совпадать с симптомами множества других заболеваний. Она также подчеркнула важность внимательного наблюдения за состоянием ребенка и своевременного прохождения обследования для исключения возможного онкологического диагноза.