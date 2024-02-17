Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильное хранение влияет на структуру яичных белков: секреты шеф-повара
Врач Наумова заявила, что необъяснимая лихорадка у ребенка может быть признаком рака
Как помыть спонж от тонального крема
Эти сорта вишни не боятся монилиоз
Тушеная колбаса с картошкой и овощами: вкусное блюдо в одной кастрюле
Названы два типа лекарств, запрещенных для водителей
Натуральная косметика VS органика: рассказываем, в чем разница
Быстрый десерт: Влажный шоколадный бисквит за 10 минут
Как продлить жизнь двигателю: названы 4 условия
Как быстренько улучшить свою жизнь: советы врача-диетолога

Диетолог Тихомирова рассказала об улучшении когнитивных функций при отказе от сахара

0:57
Здоровье

Врач-терапевт и специалист по диетологии в клинике "СМ-Клиники" Елена Тихомирова предложила исключить сахар из рациона с целью улучшения когнитивных функций и настроения.

Диетолог Тихомирова рассказала об улучшении когнитивных функций при отказе от сахара
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам эксперта, когда организм не получает простые сахара, он начинает эффективнее использовать сложные углеводы в качестве источника энергии. Это приводит к более стабильному и длительному энергетическому обеспечению, что в свою очередь способствует повышению энергичности человека.

Специалист указала, что под термином "простые сахара" подразумевается все сладкое, такое как глюкоза, фруктоза, сахароза, в то время как к сложным сахарам относятся злаки и продукты из них, такие как мука, каши и макароны.

Кроме того, врач отметила, что если отказ от потребления сахара происходит при дефиците калорий, это может способствовать потере веса. Таким образом, такая практика может принести только пользу организму.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
Сводка с фронта: в Авдеевке паническое бегство ВСУ, из Крынок уходит армия Украины
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Последние материалы
Натуральная косметика VS органика: рассказываем, в чем разница
Быстрый десерт: Влажный шоколадный бисквит за 10 минут
Как продлить жизнь двигателю: названы 4 условия
Лучшие палетки теней
Искусственные растения на даче и в квартире
Кардиолог Малев заявил, что усталость к концу дня может говорить о гипертонической болезни
Лепешки: простой рецепт за 15 минут
Уход и цвет: помады-бальзамы для губ, которые мы рекомендуем
Названы пять главных признаков скорой "смерти" двигателя
Эти растения любят низкую освещённость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников