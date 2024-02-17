Как быстренько улучшить свою жизнь: советы врача-диетолога

Диетолог Тихомирова рассказала об улучшении когнитивных функций при отказе от сахара

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и специалист по диетологии в клинике "СМ-Клиники" Елена Тихомирова предложила исключить сахар из рациона с целью улучшения когнитивных функций и настроения.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам эксперта, когда организм не получает простые сахара, он начинает эффективнее использовать сложные углеводы в качестве источника энергии. Это приводит к более стабильному и длительному энергетическому обеспечению, что в свою очередь способствует повышению энергичности человека.

Специалист указала, что под термином "простые сахара" подразумевается все сладкое, такое как глюкоза, фруктоза, сахароза, в то время как к сложным сахарам относятся злаки и продукты из них, такие как мука, каши и макароны.

Кроме того, врач отметила, что если отказ от потребления сахара происходит при дефиците калорий, это может способствовать потере веса. Таким образом, такая практика может принести только пользу организму.