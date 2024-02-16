Избегайте рисков для глаз: советы эксперта по миопии и отслоению сетчатки

Врач-офтальмолог высшей категории и доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко подчеркнула важность предотвращения отслоения сетчатки глаз у пациентов с миопией (близорукостью), отметив, что это может привести к прогрессированию заболевания. Врач объяснила, что чем сильнее степень минуса, тем больше растягивается сетчатка, увеличивая вероятность ее отслоения.
Фото: flickr. com by Björn S... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Лещенко отметила, что людям с высокой степенью близорукости, особенно после минус шести, следует избегать активностей, которые требуют длительного наклона и смотрения вниз, таких как сбор грибов и ягод.
Она также подчеркнула, что экстремальные виды спорта не рекомендуются для людей с миопией из-за риска приливов крови к голове и повышения давления.
Несмотря на коррекцию зрения, офтальмолог добавила, что у пациентов с миопией все равно остается вероятность отслоения сетчатки.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ