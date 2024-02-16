Избегайте рисков для глаз: советы эксперта по миопии и отслоению сетчатки

Офтальмолог Лещенко призывает людей с близорукостью воздержаться от сбора грибов

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог высшей категории и доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко подчеркнула важность предотвращения отслоения сетчатки глаз у пациентов с миопией (близорукостью), отметив, что это может привести к прогрессированию заболевания. Врач объяснила, что чем сильнее степень минуса, тем больше растягивается сетчатка, увеличивая вероятность ее отслоения.

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Лещенко отметила, что людям с высокой степенью близорукости, особенно после минус шести, следует избегать активностей, которые требуют длительного наклона и смотрения вниз, таких как сбор грибов и ягод.

Она также подчеркнула, что экстремальные виды спорта не рекомендуются для людей с миопией из-за риска приливов крови к голове и повышения давления.

Несмотря на коррекцию зрения, офтальмолог добавила, что у пациентов с миопией все равно остается вероятность отслоения сетчатки.





