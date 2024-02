Иммунолог Лапа: "Не запечёте яблоки и бананы – не получите железа"

С приближением весны важно поддерживать ослабленный иммунитет, который страдает от авитаминоза, подчеркнула в эфире "Радио 1" доктор Людмила Лапа, специалист по терапии, аллергологии и иммунологии.

Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.