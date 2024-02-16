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Иммунолог Лапа: "Не запечёте яблоки и бананы – не получите железа"

Иммунолог Лапа назвала источниками железа запечённые фрукты

Здоровье

С приближением весны важно поддерживать ослабленный иммунитет, который страдает от авитаминоза, подчеркнула в эфире "Радио 1" доктор Людмила Лапа, специалист по терапии, аллергологии и иммунологии.

Иммунолог Лапа назвала источниками железа запечённые фрукты
Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

"Наши организмы ослабевают весной из-за нехватки витаминов, и витамин C остается одним из лучших способов поддержать его, особенно если возникают проблемы со слизистыми оболочками, такими как боль в горле, насморк или воспаление десен. Для укрепления иммунитета необходимы правильное питание и отдых. Что касается фруктов, не все из них богаты необходимыми витаминами, особенно в зимний период, когда они не так питательны", — отметила врач.

По ее словам, лучше всего получать витамин C из цитрусовых, таких как лимоны и апельсины, при условии отсутствия аллергии.

"В яблоках этого витамина очень мало", — добавила она.

Касаясь источников железа, Лапа отметила, что яблоки и бананы могут быть эффективными, если их запекать.

"Да, в яблоках есть железо, но оно находится в форме, которая плохо усваивается организмом. Однако при термической обработке его усваиваемость повышается. Так что запеченные яблоки и бананы — отличный вариант", — пояснила она.

Также врач призвала жителей Подмосковья воспользоваться бесплатной диспансеризацией в своих поликлиниках. По данным Минздрава региона, уже более 380 тысяч пациентов старше 18 лет воспользовались этой услугой с начала года.

Ведомство напомнило, что регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров помогает выявлять заболевания на ранней стадии, что облегчает их лечение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Врач - аллерголог-иммунолог
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