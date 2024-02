Нездоровая красота: какие болезни можно подхватить во время маникюра, наращивания ресниц и эпиляции

В последние годы отмечается рост спроса на услуги в сфере красоты, такие как маникюр, наращивание ресниц, эпиляция и другие. Этот тренд привел к появлению большого числа новых специалистов в этой области, многие из которых начали работать на частных условиях. Для этого не требуется особого разрешения или специального образования: мастера проходят короткие курсы и готовы приступить к работе.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.