Нездоровая красота: какие болезни можно подхватить во время маникюра, наращивания ресниц и эпиляции

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Гепатит, онкология и некрозы: врач Тен рассказала, чем опасны маникюр и походы к косметологу

3:19
Здоровье

В последние годы отмечается рост спроса на услуги в сфере красоты, такие как маникюр, наращивание ресниц, эпиляция и другие. Этот тренд привел к появлению большого числа новых специалистов в этой области, многие из которых начали работать на частных условиях. Для этого не требуется особого разрешения или специального образования: мастера проходят короткие курсы и готовы приступить к работе.

Гепатит, онкология и некрозы: врач Тен рассказала, чем опасны маникюр и походы к косметологу
Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако вместе с этим, при проведении процедур часто используются инструменты, технологии и препараты, которые при ненадлежащем использовании могут причинить серьезный вред здоровью клиента.

Хотя большинство процедур красоты проходят успешно, известны случаи неприятных последствий, когда клиентам приходилось долго восстанавливаться после неудачного похода к мастеру. В связи с этим общественная Служба Новостей обратилась к заведующей отделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, доктору Зареме Тен, чтобы выяснить, какие риски несет посещение специалистов в области красоты и как можно обезопасить себя от неприятных последствий.

"Известно, что при проведении процедур, таких как маникюр или педикюр, специалист использует ножницы, пинцеты, кусачки и другие инструменты, которые могут причинить травмы коже, даже до появления кровотечения. Если салон не соблюдает правила стерилизации инструментов, это может привести к заражению клиента серьезными заболеваниями, такими как гепатит. В данном случае гепатит B возникает чаще всего", — объясняет доктор.

Гепатит передается через кровь, и если мастер обслуживает заражённого клиента без должной стерилизации инструментов, вероятность передачи инфекции другому клиенту очень высока. Кроме того, гепатит B трудно полностью вылечить, отмечает врач.

"Также недостаточная обработка инструментов и многоразовое использование пилок могут привести к передаче грибковых инфекций. Это может не быть смертельным, но долгое лечение и неэстетичный вид ногтей доставят много хлопот клиенту", — продолжает Тен.

Кроме того, ультрафиолетовые лампы, широко используемые во время процедур, представляют определенные риски для организма человека.

"Самым серьезным осложнением от ультрафиолета на поврежденные ногтевые пластины является подногтевая меланома. Это редкое заболевание, но его появление становится чаще. Кроме того, ультрафиолетовые лучи могут вызвать онкологические заболевания кожи", — говорит эксперт.

Риски, связанные с маникюром, также относятся к педикюру. Что касается других процедур, таких как шугаринг, эпиляция, здесь речь идет о рисках ожогов и аллергических реакций на косметические средства. Лазерная терапия может повлечь за собой онкологию кожи и ожоги. При наращивании ресниц возможно воспаление глаз.

"Самая опасная из всех услуг красоты — косметология. Препараты на основе ботулотоксина могут привести к серьезным осложнениям, таким как длительное повреждение мышц и птоз век", — заключает доктор.

Для снижения рисков важно обращаться к проверенным мастерам, использовать качественную продукцию с соответствующими сертификатами и обсуждать любые аллергии с мастером заранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
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