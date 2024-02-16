Врач рассказал о продукте номер один для похудения, который люди должны добавлять в свой рацион

Черника: секретное оружие для похудения и ускорения обмена веществ

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач поделился уникальным продуктом, который, по его словам, стоит включить в список покупок каждого, стремящегося похудеть и активизировать обмен веществ.

Фото: Unsplash by Roksolana Zasiadko is licensed under public domain

При обсуждении диеты обычно не думают о сладких угощениях, но врач Нил Барнард, президент-основатель Комитета врачей за ответственную медицину, утверждает, что черника — исключение. В беседе с Стивеном Бартлеттом он подчеркнул, что эти ягоды должны стать обязательным компонентом питания каждого.

Черника считается невероятным суперпродуктом, богатым антиоксидантами, калием и витамином С. Доктор Барнард заявил:

"Люди, употребляющие чернику, теряют вес. Даже если вы контролируете свое потребление сладкого, вы все равно можете ожидать потери веса, и мы полагаем, что в этом виновата высокая клетчатка этих продуктов".

Фрукты, помимо своей низкой калорийности, обогащены антоцианами. Доктор Нил подробно объяснил, как они влияют на жировой обмен и аппетит благодаря своему воздействию на обмен веществ. Для тех, кто не в восторге от черники, врач предложил рассмотреть "двоюродных братьев" этого фрукта, таких как малина, с обещанием аналогичных преимуществ.

И хотя черника привыкла к названию "синей", недавние исследования из Бристольского университета показали, что ее настоящий цвет может быть сюрпризом. Радиоведущая Рэйчел Берден поделилась этим открытием в эфире Radio 5 Live Breakfast 8 февраля, рассказывая о "бесцветном восковом слое", придающем ягоде внешний вид голубого цвета.