Люди «никогда больше не прикоснутся к брокколи» после того, как узнают, что внутри

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Тиктокер раскрывает шокирующую причину, по которой нужно тщательно мыть брокколи перед приготовлением

1:42
Здоровье

Один пользователь TikTok решил поделиться ужасающим открытием, которое заставляет задуматься о том, насколько важно тщательно мыть брокколи перед тем, как включить их в свой рацион. Это откровение вызвало шок у многих, некоторые из которых больше не решатся прикасаться к этому овощу.

Тиктокер раскрывает шокирующую причину, по которой нужно тщательно мыть брокколи перед приготовлением
Фото: commons.wikimedia. org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Брокколи, считающиеся одним из самых популярных и полезных овощей, оказались крайне неприятны для зрителей после того, как TikToker продемонстрировал, как он раздавил соцветие брокколи на тарелке, обнаружив там небольших черных жучков, ползающих по овощу.

Тот факт, что брокколи богаты витаминами, минералами и клетчаткой, не оспаривается, но стало ясно, что мыть их перед приготовлением становится неотъемлемым правилом. Видео вызвало отвращение у зрителей, и многие из них выразили решение больше не употреблять брокколи.

Один из комментаторов подчеркнул важность обработки овощей перед употреблением и рассказал о своем методе использования пищевой соды и уксуса для чистки. Другие заметили, что этот инцидент приводит к отказу от свежих брокколи в пользу замороженных, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Оказавшись перед проблемой насекомых в брокколи, Тиктокер Сидни предложил лайфхак для более легкого приготовления овоща. Он рекомендует разрезать брокколи после варки, что делает соцветия мягкими и поддается легкому измельчению. Этот простой трюк, по его словам, избавляет от необходимости бороться с сырыми и твердыми соцветиями.

Таким образом, брокколи, несмотря на свои полезные свойства, вызывают сомнения из-за потенциального наличия насекомых, подчеркивая важность гигиеничного подхода к приготовлению этого популярного овоща.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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