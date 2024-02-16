Диетолог говорит, что кажущаяся «невинной» еда может вызывать у вас чувство истощения

В свете современного образа жизни, ведущий диетолог Сьюзи Баррелл призывает людей, особенно молодых мам, пересмотреть свой рацион для снижения чувства усталости и указывает на продукты, которые могут способствовать изнеможению.
Чувство постоянной усталости может быть связано с выбором определенных продуктов в рационе. Сьюзи советует избегать кофе и сахара, предлагая вместо этого "очистить" рацион, делая акцент на свежих продуктах, чтобы поддерживать высокий уровень энергии.
Она особо обращает внимание на молодых мам, которые, по ее мнению, часто забывают о себе, сталкиваясь с чувством изнеможения. Сьюзи подчеркивает:
"Мы начинаем день, не уделяя внимания себе, заботимся о детях, забываем поесть, и, когда решаем это, часто обращаемся к быстрым, но вредным продуктам, таким как кофе и сахар."
Эксперт рекомендует заменить кофе зеленым соком и создать систему питания, чтобы сделать его более эффективным, а не увеличивать объемы. Подчеркивается важность полезных питательных веществ, особенно для занятых мам, чтобы справиться со стрессами материнства.
Сьюзи предлагает простые и эффективные шаги: утром начинать с зеленого сока, обедать сбалансированными салатами или блюдами с омега-3, такими как рыба и орехи, а ужинать овощами с белками. Для повышения уровня железа в организме она рекомендует употребление котлет из баранины или говядины.
"Мы должны создать систему, чтобы облегчить наш образ жизни, делать более эффективные выборы в отношении того, с чем мы справляемся. Мы обязаны есть, но мы также можем делать лучшие выборы", — подводит итог Сьюзи Баррелл.
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