Диетолог говорит, что кажущаяся «невинной» еда может вызывать у вас чувство истощения

Ведущий диетолог Сьюзи Баррелл раскрывает секреты борьбы с усталостью через правильное питание

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В свете современного образа жизни, ведущий диетолог Сьюзи Баррелл призывает людей, особенно молодых мам, пересмотреть свой рацион для снижения чувства усталости и указывает на продукты, которые могут способствовать изнеможению.

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Чувство постоянной усталости может быть связано с выбором определенных продуктов в рационе. Сьюзи советует избегать кофе и сахара, предлагая вместо этого "очистить" рацион, делая акцент на свежих продуктах, чтобы поддерживать высокий уровень энергии.

Она особо обращает внимание на молодых мам, которые, по ее мнению, часто забывают о себе, сталкиваясь с чувством изнеможения. Сьюзи подчеркивает:

"Мы начинаем день, не уделяя внимания себе, заботимся о детях, забываем поесть, и, когда решаем это, часто обращаемся к быстрым, но вредным продуктам, таким как кофе и сахар."

Эксперт рекомендует заменить кофе зеленым соком и создать систему питания, чтобы сделать его более эффективным, а не увеличивать объемы. Подчеркивается важность полезных питательных веществ, особенно для занятых мам, чтобы справиться со стрессами материнства.

Сьюзи предлагает простые и эффективные шаги: утром начинать с зеленого сока, обедать сбалансированными салатами или блюдами с омега-3, такими как рыба и орехи, а ужинать овощами с белками. Для повышения уровня железа в организме она рекомендует употребление котлет из баранины или говядины.

"Мы должны создать систему, чтобы облегчить наш образ жизни, делать более эффективные выборы в отношении того, с чем мы справляемся. Мы обязаны есть, но мы также можем делать лучшие выборы", — подводит итог Сьюзи Баррелл.