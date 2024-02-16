Нутрициолог напугала своих подписчиков, перечислив 3 опасных продукта, которые мы едим

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Диетолог разоблачает: три продукта, которые она отказывается есть, и вам стоит узнать почему

1:59
Здоровье

Диетолог Лиэнн Эли, известная под никнеймом @savingdinner в TikTok, решила поделиться с подписчиками тремя продуктами, которые она считает «грубыми» и настоятельно рекомендует избегать. Ее неожиданный выбор вызвал интерес и озадачил ее подписчиков.

Диетолог разоблачает: три продукта, которые она отказывается есть, и вам стоит узнать почему
Фото: commons.wikimedia. org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В мире разнообразных вкусов и предпочтений каждого человека, важно учитывать мнение диетологов, которые, как консультанты по питанию, являются надежным источником советов по еде и заботятся о влиянии продуктов на здоровье. Если диетолог считает что-то «грубым», это стоит воспринимать серьезно.

Лиэнн Эли открыла свой ролик с заявлением:

«Три вещи, которые я, как диетолог, никогда не буду есть, и вы тоже не должны». Первыми в ее списке нежелательных продуктов оказались консервированные грибы.

Она поделилась фактом: «Знаете ли вы, что, согласно FDA, на 100 г грибов может приходиться 20 и более личинок?» и предложила использовать свежие грибы, которые можно тщательно вымыть и подготовить.

Вторым продуктом в ее списке оказались креветки. Лиэнн объяснила, что «вена» на спине креветок на самом деле представляет собой их кишечный тракт, добавив, что, хотя ее это не останавливает от употребления креветок, ее совет - избавиться от этой части перед приготовлением.

Третьим продуктом, которым диетолог считает лучше не злоупотреблять, оказалась искусственная ваниль. Это вызвано тем, что ее производят из кастории, которая является секретом бобровых. Лиэнн предложила использовать чистый экстракт ванили вместо этого, подчеркивая, что, хотя она может быть дороже, но не содержит сомнительных компонентов.

Комментарии под видео были разнообразными, одни выражали удивление, другие делились своими взглядами на эти продукты, но общая идея осталась — советы диетолога вызывают интерес и стимулируют размышления о собственном питании.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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