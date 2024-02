Почему появляются отеки даже у молодых людей?

Отеки являются распространенным состоянием и могут возникать по разным причинам. Они могут быть вызваны лишним весом, сидячим образом жизни или проблемами с кровообращением.

Фото: Transferred from en.wikipedia by LAIntern at en.wikipedia is licensed under public domain