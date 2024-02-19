Почему появляются отеки даже у молодых людей?

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Отеки могут быть вызваны "зашлакованностью" организма

2:05
Здоровье

Отеки являются распространенным состоянием и могут возникать по разным причинам. Они могут быть вызваны лишним весом, сидячим образом жизни или проблемами с кровообращением.

Отеки могут быть вызваны "зашлакованностью" организма
Фото: Transferred from en.wikipedia by LAIntern at en.wikipedia is licensed under public domain

Отеки могут вызывать дискомфорт, затруднять движение и быть признаком серьезных заболеваний. Однако с помощью нескольких простых стратегий и советов эксперта, вы сможете определить причину отеков, даже если вы не болеете, и узнать, как справиться с ними.

Так почему же жидкость задерживается в организме и вызывает отеки? Причинами могут быть различные заболевания, в том числе аутоиммунные. Сахарный диабет как первого, так и второго типа может вызывать отеки из-за нарушений обмена веществ. Однако есть также факторы, не связанные с болезнью, которые могут привести к задержке жидкости в организме.

Постоянный стресс и нервное состояние, с симптомами бессонницы, могут быть также причиной отеков.

Начиная с 80-х годов прошлого века учение о шлаках было очень популярно. Его основная идея заключалась в том, что организм "засоряется" миазмами, которые нужно изгонять при помощи агрессивных методов. Однако с течением времени это учение было разоблачено.

Но давайте взглянем на это явление с другой стороны: причина "зашлакованности" организма — это частое употребление продуктов, которые наносят вред нашему здоровью. Это может быть алкоголь, фастфуд или жареная пища, которые мы употребляем в больших объемах. В результате токсины накапливаются в нашем организме и растворяются в воде.

Помимо того, что можно применять специальные процедуры для разгона лимфы, которые полезны как для профилактики, так и для решения уже существующих проблем, существует множество методов, которые можно использовать. Например, массаж, физические упражнения, гидротерапия и применение специальных аппаратов. Это может быть самомассаж, массаж, лимфодренаж и др.

Однако перед началом таких процедур рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом.

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Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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