О чём говорят покалывания в пальцах, объяснила врач-невролог

Невролог Фролова назвала покалывание пальцев симптомом туннельного синдрома

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог клиники Фомина Анастасия Фролова объяснила, о каких нарушениях могут свидетельствовать покалывания в пальцах.

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Медик рассказала, что показывания в пальцах могут говорить о воспалении нерва, связанного с вирусом герпеса или Эпштейна — Барр.

Ранее невролог Александра Москвичева назвал первичные симптомы болезни Альцгеймера.

"Если парестезия в пальцах появилась в одной руке или, возможно, в нескольких пальцах, речь может идти о туннельном синдроме", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Фролова рассказала, что данная проблема характерна для пианистов и людей, которые часто сгибают руки в запястьях (например, при печатании на компьютере).

Она отметила, что такое положение рук приводит к сдавливанию срединного нерва, что проявляется в виде покалывания в пальцах.