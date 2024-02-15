О чём говорят покалывания в пальцах, объяснила врач-невролог

Врач-невролог клиники Фомина Анастасия Фролова объяснила, о каких нарушениях могут свидетельствовать покалывания в пальцах.
Медик рассказала, что показывания в пальцах могут говорить о воспалении нерва, связанного с вирусом герпеса или Эпштейна — Барр.
Ранее невролог Александра Москвичева назвал первичные симптомы болезни Альцгеймера.
"Если парестезия в пальцах появилась в одной руке или, возможно, в нескольких пальцах, речь может идти о туннельном синдроме", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".
Фролова рассказала, что данная проблема характерна для пианистов и людей, которые часто сгибают руки в запястьях (например, при печатании на компьютере).
Она отметила, что такое положение рук приводит к сдавливанию срединного нерва, что проявляется в виде покалывания в пальцах.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.