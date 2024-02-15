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О чём говорят покалывания в пальцах, объяснила врач-невролог

Невролог Фролова назвала покалывание пальцев симптомом туннельного синдрома

0:51
Здоровье

Врач-невролог клиники Фомина Анастасия Фролова объяснила, о каких нарушениях могут свидетельствовать покалывания в пальцах.

Невролог Фролова назвала покалывание пальцев симптомом туннельного синдрома
Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Медик рассказала, что показывания в пальцах могут говорить о воспалении нерва, связанного с вирусом герпеса или Эпштейна — Барр.

Ранее невролог Александра Москвичева назвал первичные симптомы болезни Альцгеймера.

"Если парестезия в пальцах появилась в одной руке или, возможно, в нескольких пальцах, речь может идти о туннельном синдроме", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Фролова рассказала, что данная проблема характерна для пианистов и людей, которые часто сгибают руки в запястьях (например, при печатании на компьютере).

Она отметила, что такое положение рук приводит к сдавливанию срединного нерва, что проявляется в виде покалывания в пальцах.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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