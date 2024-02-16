Врач интегративной медицины объяснила, как магний помогает при менопаузе: улучшит сон и настроение

Доктор Баранова назвала пользу от магния при менопаузе в виде влияния на мелатонин

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Ирина Баранова, кандидат медицинских наук и врач интегративной медицины, поделилась информацией о том, как магний может влиять на женский организм во время менопаузы. Среди признаков этого периода она отмечает приливы жара и озноб, избыточное потоотделение, набор веса, апатию и бессонницу, появление морщин и угревой сыпи, проблемы с мочеиспусканием и снижение либидо, а также ухудшение памяти и концентрации.

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Она отмечает, что магний не только поддерживает работу нервной системы и мышц, но также улучшает психоэмоциональное состояние, что крайне важно в период менопаузы.

По мнению Барановой, магний помогает справиться с нервным возбуждением, которое может влиять на качество сна, и стимулирует работу парасимпатической нервной системы, ответственной за расслабление. Магний также влияет на продукцию мелатонина, гормона сна и увеличивает выработку серотонина, гормона счастья.

Она также указывает на то, что через несколько лет после начала менопаузы у женщин в среднем на 20% снижается плотность костной ткани, и магний, совместно с витамином D и кальцием, помогает поддерживать её. Более половины женщин сталкиваются с проблемами, такими как гипертония, атеросклероз, инфаркты и инсульты.

Магний же способствует нормализации сердечного ритма и снижает риск тромбообразования.

Баранова также обращает внимание на один из основных симптомов менопаузы — приливы. Она отмечает, что если женщина обнаруживает их у себя, то это хороший знак, так как многие узнают о изменениях в своём организме именно благодаря приливам, и теперь можно приступить к их решению. В этом случае магний помогает расслабить сосуды и снизить возбудимость нервной системы.

Наконец, доктор подчеркивает, что магний содержится в орехах, семенах, фасоли, шпинате, бананах, кукурузе и зелёных овощах, сообщают "Вести Подмосковья".