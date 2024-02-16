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Врач рассказала, какие прививки нужно сделать в первую очередь. Обращайте внимание на свой сертификат о вакцинации

Аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева назвала прививки от кори и краснухи приоритетными

2:36
Здоровье

Айшат Идармачева, аллерголог-иммунолог и эксперт медицинского факультета университета "Синергия", а также сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, в эксклюзивном интервью для RuNews24. ru, поделилась ответами на ряд ключевых вопросов о вакцинации, которые касаются каждого. Поэтому, если давно не обновляли данные в своем прививочном сертификате, стоит обратить на это внимание.

Аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева назвала прививки от кори и краснухи приоритетными
Фото: by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если человек не помнит, какие прививки ему делали и против каких болезней, то какие вакцины ему необходимо получить?

Информация о прививках обычно фиксируется в медицинских учреждениях, где была проведена вакцинация. Существует прививочный сертификат, который обычно хранится в учебных заведениях и должен находиться у пациента. Взрослым рекомендуется быть привитыми от кори, краснухи, паротита, гепатита В, дифтерии и столбняка. Также важно ежегодно проходить обследование на туберкулёз и получать сезонные вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и COVID-19. Дополнительно рекомендуется рассмотреть возможность прививок против коклюша, менингококка, пневмококка, ветряной оспы, вируса папилломы человека и гепатита А.

Особенно важно прививаться от дополнительных инфекций для людей с ослабленным иммунитетом и для пожилых. К ним также относится вакцинация против опоясывающего герпеса.

Как можно проверить иммунитет и наличие антител против определённых заболеваний?

Если данные о пройденных вакцинациях утеряны, можно провести тест на антитела против гепатита А, гепатита В, кори, краснухи, столбняка и дифтерии. Однако отсутствие антител не всегда означает отсутствие защиты, так как у нас есть и клеточный иммунитет, который также играет важную роль. Организм может начать вырабатывать антитела после контакта с определёнными инфекциями.

Для каких заболеваний необходима ревакцинация во взрослом возрасте?

Для дифтерии и столбняка ревакцинация рекомендуется каждые 10 лет, для клещевого энцефалита — каждые 3 года, а для пациентов с ослабленным иммунитетом — каждые 5 лет против менингококка. Существуют также вакцины, ревакцинация которых рекомендуется определённым группам населения, например, медицинским работникам.

Какие нежелательные реакции могут возникнуть у взрослых в ответ на вакцинацию?

Нежелательные реакции от вакцинации у взрослых обычно не отличаются от тех, которые могут возникнуть у детей. Чаще всего это местные реакции и повышение температуры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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