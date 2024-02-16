Секреты долголетия: значение ИМТ в предотвращении преждевременной смерти

Врач Грегер заявил, что повышенный ИМТ приведет к преждевременной смерти

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показали, что индекс массы тела (ИМТ) имеет влияние на долголетие, поскольку более высокий ИМТ увеличивает риск преждевременной смерти от различных причин.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно заявлениям врача Майкла Грегера, оптимальным считается ИМТ в пределах от 20 до 22.

Если ИМТ превышает этот диапазон, это указывает на наличие у человека ожирения, что в свою очередь ускоряет процессы клеточного старения и увеличивает эпигенетический возраст.

"Этот биомаркер старения связан с возникновением возрастных заболеваний и общим риском смерти", — пояснил врач.