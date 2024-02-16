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Секреты долголетия: значение ИМТ в предотвращении преждевременной смерти

Врач Грегер заявил, что повышенный ИМТ приведет к преждевременной смерти

0:37
Здоровье

Исследования показали, что индекс массы тела (ИМТ) имеет влияние на долголетие, поскольку более высокий ИМТ увеличивает риск преждевременной смерти от различных причин.

Врач Грегер заявил, что повышенный ИМТ приведет к преждевременной смерти
Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно заявлениям врача Майкла Грегера, оптимальным считается ИМТ в пределах от 20 до 22.

Если ИМТ превышает этот диапазон, это указывает на наличие у человека ожирения, что в свою очередь ускоряет процессы клеточного старения и увеличивает эпигенетический возраст.

"Этот биомаркер старения связан с возникновением возрастных заболеваний и общим риском смерти", — пояснил врач.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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