Самые настоящие гиганты здоровья: берегите кости правильным питанием

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Врачи назвали ТОП-5 продуктов, богатых кальцием для укрепления костей

3:30
Здоровье

Согласно стандартам Роспотребнадзора, взрослым рекомендуется потреблять 1000 мг кальция ежедневно, а пожилым людям (старше 60 лет) — 1200 мг в день. Однако получение и усвоение кальция — разные процессы. Метаболизм кальция требует участия других питательных веществ, таких как белок и витамин D.

Врачи назвали ТОП-5 продуктов, богатых кальцием для укрепления костей
Фото: openverse.org by Vet Moves.com is licensed under CC BY 2.0.

Эксперты здорового питания, ссылаясь на портал Роспотребнадзора, предупреждают, что без них человек может страдать от дефицита кальция, даже если официально потребляемая норма кажется покрытой.

Кальций необходим для:

  • Поддержания здоровья костей (достаточное количество помогает снизить риск переломов и остеопороза)
  • Сокращения и расслабления сосудов
  • Сокращения мышц
  • Передачи нервных импульсов
  • Секреции гормонов.

Продукты с высоким содержанием кальция:

Твёрдые и другие сыры

Сыр пармезан — лидер по содержанию кальция среди молочной продукции. В 100 г продукта содержится 1300 мг кальция, что превышает суточную норму. Кроме того, он богат белком (38 г на 100 г) и содержит 0,95 мкг витамина D. Другие сыры также богаты кальцием и важными для его усвоения компонентами. Например, в 100 г российского, голландского, пошехонского и швейцарского сыров содержится около 1000 мг кальция, 24-26 г белка и 0,8-1 мкг витамина D.

Кунжут

Кунжут — абсолютный лидер по содержанию кальция среди растительных источников. В 100 г кунжута содержится 780 мг кальция и 17,7 г белка. Хотя съесть много кунжута непросто, его часто добавляют в выпечку или салаты в небольшом количестве. Из него также можно приготовить халву или козинаки, но они, как правило, богаты сахаром и калориями.

Сардины атлантические

Консервированные сардины с костями богаты кальцием: 380 мг на 100 г продукта. Они также содержат 24,6 г белка и 6,8 мкг витамина D (68% от дневной нормы). Несмотря на то, что содержание кальция в сардинах ниже, чем в кунжуте, благодаря витамину D он усваивается лучше.

Кроме того, консервированные сардины в масле содержат небольшое количество калорий и жиров, что позволяет употреблять их без риска для фигуры.

Бобовые

Соевые бобы содержат больше всего кальция — 240 мг на 100 г, в то время как в фасоли и нуте — 194 мг. Они также являются хорошим источником растительного белка, железа, цинка и калия. Исследования показывают, что бобовые помогают снизить уровень холестерина в крови и риск развития диабета 2 типа.

Молоко и кисломолочные продукты

В молоке содержится около 120 мг кальция на 100 г продукта, также как и в твороге и кефире. Сметана содержит около 80 мг кальция на 100 г. Кальций из молока усваивается благодаря лактозе, а белок имеет высокий коэффициент усвоения. Однако людям с непереносимостью лактозы следует обратить внимание на другие источники кальция, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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